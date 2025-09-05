Botere judiziala
Fiskal nagusia, Gorenean: "Justizian eta egian sinesten dudalako nago hemen"

Epaileen eta fiskalen elkarte nagusiek eta Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiko kide batzuek ekitaldi horretara ez joateko eskatu zioten, sekretuak ezagutarazteko delitu batengatik auzipetua dagoelako, epaiketaren atarian.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz pronuncia un discurso en presencia del rey Felipe VI y de la presidenta del Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, este viernes en el Tribunal Supremo. POOL Europa Press / David de Haro.POOL / Europa Press 05/9/2025

Alvaro Garcia Ortiz, Estatuko fiskal nagusia. Argazkia: Europa Press

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Alvaro Garcia Ortiz Estatuko fiskal nagusiak Espainiako erregearen aurrean adierazi duenez, "erabat kontziente" da bere egoera prozesalaz, baina urte judizialaren irekierara joan bada justizian eta hura osatzen duten erakundeetan sinesten duelako dela, "eta, jakina, baita egian ere".

Garcia Ortizek Auzitegi Goreneko Osoko Bilkuren Aretoan egin ditu adierazpen horiek, epaile eta fiskalen elkarte nagusiek eta Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiko (BJKN) kide batzuek ekitaldi horretara ez joateko eskatu ondoren, sekretuak ezagutarazteko delitu batengatik auzipetuta egoteagatik, epaiketaren atarian.

Datozen hilabeteotan epaituko duten epaile eta fiskalen aurrean, fiskal nagusiak esan du "erabat kontziente" dela bere esku-hartzearen inguruabar bereziez, "bere egoera prozesalaren ondorioz", eta iritzi guztiak errespetatzen dituela adierazi du.

Hori esan ondoren, baina, beste hau ere esan du: "Hemen Estatuko fiskal nagusi gisa banago, justizian eta berau osatzen duten erakundeetan sinesten dudalako da. Zuzenbide Estatuan sinesten dut, Botere Judizialaren independentzian, legezkotasun eta inpartzialtasun printzipioetan. Eta, jakina, baita egian ere".

Gainera, Ministerio Publikoarekiko errespetua eskatzeko eta erakundea defendatzeko aukera baliatu du Garcia Ortizek: "Errespetua eskatzeko deia egiten dut, Espainiako Fiskaltzaren funtzioak eta fiskal guztien lana errespetatzeko. Benetan sinesten dut erakunde sendoa dela, fidagarria, herrialde bat egituratzen duela eta legea betetzea bermatzen duela".

Horren hitzaldiaren amaieran txaloak entzun dira aretoan, erabat ezohikoa ekitaldi honetan, oso zurruna baita ohituretan eta protokoloetan. Haren hurbilekoek ez dute hitzaldia txalotu eta isilik geratu dira, BJKNko magistratu eta bokal gehienak bezala.

