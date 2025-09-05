Fiskal nagusia, Gorenean: "Justizian eta egian sinesten dudalako nago hemen"
Epaileen eta fiskalen elkarte nagusiek eta Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiko kide batzuek ekitaldi horretara ez joateko eskatu zioten, sekretuak ezagutarazteko delitu batengatik auzipetua dagoelako, epaiketaren atarian.
Alvaro Garcia Ortiz Estatuko fiskal nagusiak Espainiako erregearen aurrean adierazi duenez, "erabat kontziente" da bere egoera prozesalaz, baina urte judizialaren irekierara joan bada justizian eta hura osatzen duten erakundeetan sinesten duelako dela, "eta, jakina, baita egian ere".
Garcia Ortizek Auzitegi Goreneko Osoko Bilkuren Aretoan egin ditu adierazpen horiek, epaile eta fiskalen elkarte nagusiek eta Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiko (BJKN) kide batzuek ekitaldi horretara ez joateko eskatu ondoren, sekretuak ezagutarazteko delitu batengatik auzipetuta egoteagatik, epaiketaren atarian.
Datozen hilabeteotan epaituko duten epaile eta fiskalen aurrean, fiskal nagusiak esan du "erabat kontziente" dela bere esku-hartzearen inguruabar bereziez, "bere egoera prozesalaren ondorioz", eta iritzi guztiak errespetatzen dituela adierazi du.
Hori esan ondoren, baina, beste hau ere esan du: "Hemen Estatuko fiskal nagusi gisa banago, justizian eta berau osatzen duten erakundeetan sinesten dudalako da. Zuzenbide Estatuan sinesten dut, Botere Judizialaren independentzian, legezkotasun eta inpartzialtasun printzipioetan. Eta, jakina, baita egian ere".
Gainera, Ministerio Publikoarekiko errespetua eskatzeko eta erakundea defendatzeko aukera baliatu du Garcia Ortizek: "Errespetua eskatzeko deia egiten dut, Espainiako Fiskaltzaren funtzioak eta fiskal guztien lana errespetatzeko. Benetan sinesten dut erakunde sendoa dela, fidagarria, herrialde bat egituratzen duela eta legea betetzea bermatzen duela".
Horren hitzaldiaren amaieran txaloak entzun dira aretoan, erabat ezohikoa ekitaldi honetan, oso zurruna baita ohituretan eta protokoloetan. Haren hurbilekoek ez dute hitzaldia txalotu eta isilik geratu dira, BJKNko magistratu eta bokal gehienak bezala.
Politikari buruzko albiste gehiago
Gizarte Segurantzaren erregimen ekonomikoa "bermeekin eta korrika egin gabe" transferitu behar dela esan dio Sumarrek Pradalesi
Etxebizitza, osasuna, hezkuntza eta klima-aldaketaren aurkako borroka izan ditu hizpide Jon Hernandez legebiltzarkideak. "Bat gatoz lehentasunetan, baina ez nola ekin", azaldu du.
De Andresek popularrekiko "etsaitasuna" egotzi dio EAJri, eta Estatuaren eskumen esklusiborik ez eskatzeko eskatu dio
Euskadiko PPko presidenteak "ezker abertzalera hurbiltzea" leporatu dio lehendakariari, Euskadin "erradikaltasunaren gorakada" izaten ari dela ohartarazi du eta aurre egin die Aitor Estebanen kritikei.
Andoni Ortuzar kanpo-aholkulari gisa arituko da PwC aholkularitza-enpresan
EAJko presidente ohiak komunikazio eta gai publikoetan aholkularitza lanetan jardungo du sektoreko nazioarteko enpresa handienetako batean.
Otxandiano: “Herritarrek protesta zibila baliatu dute ahotsa altxatzeko, eta harro egon behar gara”
Pello Otxandiano EH Bilduko legebiltzarkidea Euskadi Irratiko ‘Faktoria’ irratsaioan izan da, eta Bilbon herritarrek egindako protesta itxaropenerako zirrikitu bat dela azpimarratu du.
PP eta Sumar hartu ditu gaur lehendakariak, bilera-sorta hasteko
Euskal agendako gaiak Legebiltzarreko alderdiekin aztertu nahi ditu Imanol Pradalesek. Goizeko lehen orduan, Javier De Andresekin bildu da, eta, ondoren, Jon Hernandez hartu du.
Talde israeldarra Vueltatik kanporatzearen aldekoa dela esan du Albaresek
Ukraina inbaditzeagatik Errusia kirol-lehiaketetatik kanporatu izana adibide gisa jarri du Espainiako Atzerri ministroak.
Auzitegi Nazionalak Nafarroako Parlamentuari 'Koldo auzia'-ri buruzko informazioa ukatu dio, "izaera erreserbatua" duelako
Ismael Moreno epaileak azpimarratu duenez, Prozedura Kriminalaren Legearen arabera, "sumarioko eginbideak isilpekoak izango dira eta ez dira publikoak izango ahozko epaiketa hasi arte".
Ernai irailaren 14an mobilizatuko da, Donostian, independentziaren alde
Kontxako Banderako estropaden finalarekin bat eginez, gazte antolakundeak independentziaren aldeko "beste bultzada bat" ematearen alde egingo du.
"Genozidak" eta "Hamas, hil itzazu" dioten pintaketak egin dituzte Gasteizko komunitate judua oroitzeko eskulturan
Atzo agertu ziren pintaketak, Judimendi auzoko aintzinako hilerri juduaren omenez jarritako eskulturan.