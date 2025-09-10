Sare elektrikoak
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Euskadiren gaitasun energetikoarekiko konpromisoa betetzeko eskatu dio Pradalesek Sanchezi

Pradales insta a Sánchez a cumplir su compromiso con la capacidad energética de Euskadi
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Onda Vascari eskainitako elkarrizketan lehendakariak gogoratu duenez, konpromiso hori "udan" gauzatuko zen. "Atzerako kontuan gaude, eta espero dut Espainiako Gobernuak aldebiko bileran emandako hitza betetzea eta planifikazio berrian gai hori konponduta izatea", gaineratu du. 

Imanol Pradales Energia Eusko Jaurlaritza Politika

Politikari buruzko albiste gehiago

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Antxustegik "positibotzat" jo du lehendakariarekin egindako bilera erronda: "Egonkortasun giro politikoa ikusi dugu"

Imanol Pradales lehendakariak Joseba Diez Antxustegi EAJren Legebiltzarreko bozeramailearekin amaitu du alderdiekin egindako bilera erronda. Antxustegik positibotzat jo du ekimena, eta azpimarratu du "egonkortasunerako, elkarrizketarako eta akordiorako giro politikoa" eta "lehendakari bat eta herritarren beharrekin bat datorren Jaurlaritza" ikusi dituela.

Eneko Anduezari elkarrizketa
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Anduezak uste du Euskadik "Gazako sarraskia neutralizatzen" lagundu behar duela, eta hausnarketa egin dezala eskatu dio CAFi

Euskal sozialisten buruak adierazi duenez, Jaurlaritzak Pedro Sanchezek aurkeztutako neurriak "baloratu" behar ditu, eta ez du uste "inolako erresistentziarik" egongo denik neurriak onartzeko. Israelekin kontratuak dituen CAFek "hausnarketa etikoa" egin beharko lukeen galdetuta, Anduezak esan du gai batzuk "ekonomiaren eta merkatuaren gainetik" daudela.

Gehiago kargatu