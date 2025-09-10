Euskadiren gaitasun energetikoarekiko konpromisoa betetzeko eskatu dio Pradalesek Sanchezi
Onda Vascari eskainitako elkarrizketan lehendakariak gogoratu duenez, konpromiso hori "udan" gauzatuko zen. "Atzerako kontuan gaude, eta espero dut Espainiako Gobernuak aldebiko bileran emandako hitza betetzea eta planifikazio berrian gai hori konponduta izatea", gaineratu du.
Politikari buruzko albiste gehiago
Feijook Sanchezi: "Epaileei, hedabideei eta hautetsontziei diezun beldugarratik bakarrik aritzen zara"
Diputatuen Kongresuan egindako lehen osoko bilkuran ika-mika izan dute PPko buruak eta Espainiako Gobernuko presidenteak. Feijook "inputatu anitzekoa" izendatu du Sanchezen emaztea. Sanchezek, ordea, defendatu du "Gobernu garbia eta funtzionala" duela.
Yolanda Diazek bere gain hartu du lanaldi-murrizketaren porrota, eta mobilizaziorako deia egin du
PPk, Voxek eta Juntsek 177 eserlekuko gehiengo absolutua dutenez, betoa ezarriko diote Gobernuaren arauari, eta parlamentuko tramitetik kenduko dute.
Antxustegik "positibotzat" jo du lehendakariarekin egindako bilera erronda: "Egonkortasun giro politikoa ikusi dugu"
Imanol Pradales lehendakariak Joseba Diez Antxustegi EAJren Legebiltzarreko bozeramailearekin amaitu du alderdiekin egindako bilera erronda. Antxustegik positibotzat jo du ekimena, eta azpimarratu du "egonkortasunerako, elkarrizketarako eta akordiorako giro politikoa" eta "lehendakari bat eta herritarren beharrekin bat datorren Jaurlaritza" ikusi dituela.
Bost eremutan akordioak bilatzeko proposamena helarazi dio Otxandianok Pradalesi, estatus politiko berriaren auzia lehenetsita
Beste lau gai hauetan ere akordiorako aukerak ikusten ditu EH Bilduk: politika klimatikoak, hizkuntza politika, hezkuntza sistema eta administrazioaren eta sistema instituzionalaren modernizazioa.
Pradales lehendakariak Pello Otxandiano hartu du
Imanol Pradales lehendakaria euskal alderdiekin egiten ari den bilera-sortarekin jarraitzen du. Gaur arratsaldean Pello Otxandiano EH Bilduk Eusko Legebiltzarrean duen bozeramailearekin bildu da Lehendakaritzan.
Estatuko fiskal nagusiaren aurkako epaiketa abiatzea erabaki du Auzitegi Gorenak
Alvaro Garcia Ortiz Espainiako Estatuko fiskal nagusiaren kontrako ahozko epaiketa abiatzea erabaki du Angel Hurtado Auzitegi Goreneko epaileak, Isabel Diaz Ayuso Madrilgo presidentearen mutil-lagunaren kasuari buruzko filtrazioengatik, sekretuak zabaltzea egotzita.
Pello Otxandianok uste du Pedro Sanchezek Gazako genozidioaren aurka hartutako neurriak "ondo planteatuta" daudela eta "horretarako unea" zela
Pello Otxandianok ziurtatu duenez, "gobernuak ez dira egoerak eskatzen duen maila ematen ari eta Europar Batasuna ez da existitzen, besteak beste, bere proiektu politikoa Estatu Batuei saldu eman dielako", eta AEB "Palestinan genozidioa defendatzen eta sostengatzen" ari da eta.
Joseba Diez Antxustegi, Gazako genozidioaz: "Giza eskubideez ari garenean, alderdikeriak alde batera utzi behar ditugu"
Israelek Gazan egindako erasoen aurrean protesta egiteko moduari buruz EAJren eta EH Bilduren artean sortutako eztabaidari "garrantzia kendu" nahi izan dio Diez Antxustegik, uste baitu "alderdi guztiek edo gehienek gai honetan jarrera politiko bera" dutela.
Anduezak uste du Euskadik "Gazako sarraskia neutralizatzen" lagundu behar duela, eta hausnarketa egin dezala eskatu dio CAFi
Euskal sozialisten buruak adierazi duenez, Jaurlaritzak Pedro Sanchezek aurkeztutako neurriak "baloratu" behar ditu, eta ez du uste "inolako erresistentziarik" egongo denik neurriak onartzeko. Israelekin kontratuak dituen CAFek "hausnarketa etikoa" egin beharko lukeen galdetuta, Anduezak esan du gai batzuk "ekonomiaren eta merkatuaren gainetik" daudela.