Otegik uste du herritarren erreakzioa "osasuntsua" dela eta horrek "Euskal Herriari duintasuna" ematen diola
Arnaldo Otegi EH Bilduko koordinatzaile nagusiak Herri Irratian egin dioten elkarrizketan azpimarratu duenez, Israel Premier Tech taldeak Vueltan parte hartzearen aurkako protestek Euskal Herria gailurrean jarri dute, bakea eta subiranotasuna lortu nahi duten eta sufritzen ari diren herriekiko nazioarteko elkartasunaren gailurrean.
Pedro Sanchezek eskatu du Israelek ez dezala inolako kirol lehiaketatan parte hartu "basakeriak irauten duen bitartean"
Diputatuen Kongresuan parlamentu arteko batzordearen bileran, diputatu, senatari eta europarlamentari sozialisten aurrean, Sanchezek ezinegona erakutsi du lehen Ukrainaren inbasioaren ostean Errusia kanporatu zen gisan, ez delako orain gauza bera egiten Israelekin.
Marlaska: "Mundu mailako bakearekin konprometituta dagoen gizarte baten irudia ikusi nuen atzo"
Espainiako Barne ministroak segurtasun indarren lan "profesionala" goraipatu du, eta PPren kritikei buruz, "beste zein irudi ikusi nahi zuten" galdetu du.
Euskal Agenda, inbertsio publikoa eta administrazioaren sinplifikazioa, lehendakariaren lehentasunak ikasturte berrirako
Datorren ostegunean, irailak 18, Eusko Legebiltzarrean izango den Politika Orokorrari buruzko lehen Eztabaidan Imanol Pradales lehendakariak landuko dituen ildo nagusiak aurreratu dituzte. Bertan, "ezegonkortasunaren eta ziurgabetasunaren garai honetan", Euskadiren erronkak eta aukerak izango ditu Pradalesek aztergai.
Sarek II. Konferentzia antolatu du nazioarteko adituekin, Euskaldunan
Euskal presoen eskubideen aldeko herritarren sareak gatazkak konpontzeko hainbat eredu aztertuko ditu Irlandako eta Hegoafrikako ordezkariekin, bertako adituekin eta biktimekin batera.
Erreakzioak: "Sanchezek hauspotutako erridikulu telebisatua" PPrentzat eta "duintasun eredua" Sumarrentzat
Milaka pertsona bildu ditu Ernaik Donostian, independentziaren alde eta faxismoaren aurka
Milaka lagun bildu dira igande honetan Donostian, Ernai ezker abertzaleko gazte erakundeak deituta, independentziaren alde. Halaber, Jon Paredes Manot 'Txiki' eta Angel Otaegi omendu dituzte, fusilatu zituzteneko 50. urteurrenean. Amaiur Egurrola Ernaiko bozeramaileak egungo gazte belaunaldiek "borrokaren lekukoa hartzeko" borondatea dutela esan du. "Ekiteko garaia da", adierazi, eta hilaren 27an Iruñeko Anaitasunan eta azaroaren 20an Bilbon mobilizatzeko deia egin du.
Sanchezek "miresmena" agertu die Espainiako Vueltan Palestinaren alde izandako mobilizazioei
Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak babestu egin ditu Espainiako Vueltan Palestinaren alde egindako mobilizazioak. Horren hitzetan, Espainia "herri anitza da" bere lurraldetasunean, baina bat egiteko gai da bidezko kausak eta giza eskubideak babesteko. Malagan (Andaluzia) egindako hitzaldi batean egin ditu adierazpen horiek Sanchezek.
Ertzaintzaren oposizioen inguruko irregulartasun salaketa bat ikertzen ari da Auzitegi Nagusia
Eneko Andueza PSE-EEko idazkari nagusiak eta Javier De Andres Euskadiko PPko presidenteak El Correo egunkariak gaur argitaratu duen albisteari buruzko iritzia eman dute. Ertzaintzako agenteak hautatzeko prozesuetan manipulazioa izan daitekeelako jarritako salaketaz aritu dira aipatu albistean. Segurtasun Sailetik azaldu dutenez, horren inguruko bi salaketa jarri dituzte epaitegietan. Biak ezetsi dituzte lehen instantzian, baina horietako bat errekurritu egin dute, eta, ondorioz, ez du bere ibilbidea amaitu. Egun, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusian dago.
Botoak galtzeko beldurrez Aranako errefuxiatuentzako zentroarekin demagogiarik ez egiteko eskatu du Anduezak
Espainiako Gobernuak Gasteizen proiektatutako errefuxiatuentzako zentroari dagokionez, PSE-EEko idazkari nagusiak gai horrekin "demagogia" saihesteko deia egin du. Anduezaren iritziz, "badirudi urduri daudela PPk eta ultraeskuinak etekina lor dezaketelako".