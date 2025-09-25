Gazara bidean den Global Sumud flotillari laguntzeko ontzi bat bidaliko duela iragarri du Pedro Sanchezek
"Kideek zailtasunen bat izanez gero erreskatatu ahal izateko bidaliko dugu, horrelakorik ez gertatzea espero dugun arren", gaineratu du Sanchezek, eta flotilla horretan dauden espainiarrak "munduko milioika lagunen elkartasunaren adierazgarri" direla adierazi du.
Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak New Yorken iragarri duenez, Global Sumud Flotillari laguntzeko ontzi militar bat bidaliko dute, hainbat kidek erasoak jasan dituztela eta.
Sanchezek zehaztu duenez, patruila-ontzi ozeanikoa Cartagenako (Murtzia) portu militarretik abiatuko da, "beharrezko baliabide guztiekin", eta flotillari laguntzera joango da. Beharrezkoa izanez gero, eta, hala badagokio, "erreskateren bat egingo du", esan du presidenteak Nazio Batuen Erakundearen aurrean egindako agerraldian.
Ontzidiko kideak "45 herrialderen ordezkariak dira", gogorarazi du Sanchezek, eta "herritarrei elikagaiak emango dizkiete eta munduko nazioen gehiengo zabal baten elkartasunaren adierazgarri" direla adierazi du.
"Kideek zailtasunen bat izanez gero erreskatatu ahal izateko bidaliko dugu, horrelakorik ez gertatzea espero dugun arren", gaineratu du Sanchezek.
Flotilla humanitarioak zehaztu duenez, astearteko istiluetan "leherketak, droneak eta interferentziak izan ziren komunikazioetan", eta horrek "kezka larria" eragin zuen parte-hartzaileen segurtasunagatik, eta Zerrendara "alerta" egoeran nabigatzen ari dira.
Italiak bigarren gerraontzi bat bidaliko du flotilla eskoltatzeko, esan du Guido Crosetto Defentsa ministroak Parlamentuan.
Israelen erantzuna
Israelgo Atzerri Ministerioa Global Sumud Flotillari zuzendu zaio berriro, eta ohartarazi dio ez duela onartuko ontziak "borroka gune aktiboetan" sartzea, ezta "legezko blokeoa urratzea" ere.
"Badugu beste proposamen bat Hamas-Sumud flotillarentzat: helburua probokazioa eta Hamasi zerbitzatzea ez bada, ongi etorriak dira eta Israeldik kanpoko herrialde bateko etorritakoek edozein portutara jo dezakete laguntza deskargatzera, bertatik Gazara modu baketsuan transferitu ahal izateko", esan du Ministerioak X sare sozialeko bere kontuan zabaldutako ohar batean.
Eta Ministerioak ironiaz gaineratu zuen: "Laguntza ala probokazioa da?".
