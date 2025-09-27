Alderdi Eguna 2025
EAJk igande honetan Alderdi Eguna ospatuko duen zelaietan egon dira goizean Pradales eta Esteban

18:00 - 20:00
EITB

Igande honetan 49. edizioa izango duen Alderdi Egunean zentralitatea aldarrikatuko dute jeltzaleek. Forondan egingo dute ekitaldia, "Batzen gaituzten hariak" lelopean.

Alderdi Politikoak EAJ Gasteiz Imanol Pradales Politika

Pradalesek CAF babestu du, eta "Gazako genozidioan" ez duela laguntzen azpimarratu du

Imanol Pradales lehendakaria eta Jon Hernandez Sumarreko legebiltzarkidea aurrez aurre izan dira gaur Eusko Legebiltzarreko kontrol saioan. Hernandezek azalpenak eskatu dizkio CAFek Jerusalemen duen tren arinaren proiektuaren inguruan, Jaurlaritzak partaidetza baitu Gipuzkoako enpresan; Pradalesek, berriz, gaur egun palestinarrek bizi duten drama ez instrumentalizatzeko eskatu dio Hernandezi.

