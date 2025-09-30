Ministroen Kontseilua
Espainiako Gobernuak indarkeria bikarioaren aurkako lege-aurreproiektua onartu du

Indarkeria matxista mota hori emakumeen osotasun moralaren aurkako delitu gisa tipifikatzen du, eta hiru urtera arteko espetxe-zigorra ezarri.

Ana Redondo Berdintasun ministroa. Argazkia: EFE
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Espainiako Gobernuak indarkeria bikarioaren aurkako lege-aurreproiektua onartu du astearte honetan Ministroen Kontseiluan. Lege horrek indarkeria matxistako delitu gisa jasotzen du Zigor Kodean, eta biktimatzat aitortzen ditu ez soilik seme-alaba adingabeak, baita emakumeen senitartekoak eta bikotekideak ere.

Testuak, gai horri buruzko lehen lege integrala, honela definitzen du indarkeria bikarioa: "Emakumeei mina eta sufrimendua eragiteko helburuarekin, seme-alaben edo ondorengoen gainean gauzatu daitekeen indarkeria da", hau da, biktimaren zaintza eta babespeko adingabeen, guraso eta tankerakoen, anai-arreben eta bikotekideen eta bikotekide ohien aurka.

Indarkeria bikarioa emakumeen osotasun moralaren aurkako delitutzat tipifikatzen duen artikulu berri bat da Zigor Kodean, sei hilabetetik hiru urte arteko espetxe zigorrak ezarriko ditu. Horrez gain, beste zigor osagarri bat ere jasotzen du, erasotzaile bikarioek beren krimenen xehetasunak publikoki zabaltzea debekatzeko eta, horrela, Jose Breton hiltzailearekin eta El odio liburuarekin gertatu zena errepika dadin saihesteko.

Ana Redondo Berdintasun ministroak nabarmendu du lege honek Espainia "berdintasunaren defentsarako politiken abangoardian" jartzen duela berriro, indarkeria matxista gizarteak aurre egin beharreko arazo handienetako bat izaten jarraitzen duen honetan.

Redondok adierazi duenez, etorkizuneko arauak hiru helburu ditu: biktimak babestea eta Espainiako gizartea kontzientziatzea "indarkeria erradikal, basati eta hain pentsaezin horiekin" amaitzeko beharraz; indarkeria bikarioa ordenamendu juridikoan definitzea eta tipifikatzea; eta genero-indarkeriaren aurkako Estatu Itun berritua garatzea, genero-indarkeria mota horren 40 neurri inguru biltzen dituena.

