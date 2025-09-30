Espainiako Gobernuak indarkeria bikarioaren aurkako lege-aurreproiektua onartu du
Indarkeria matxista mota hori emakumeen osotasun moralaren aurkako delitu gisa tipifikatzen du, eta hiru urtera arteko espetxe-zigorra ezarri.
Espainiako Gobernuak indarkeria bikarioaren aurkako lege-aurreproiektua onartu du astearte honetan Ministroen Kontseiluan. Lege horrek indarkeria matxistako delitu gisa jasotzen du Zigor Kodean, eta biktimatzat aitortzen ditu ez soilik seme-alaba adingabeak, baita emakumeen senitartekoak eta bikotekideak ere.
Testuak, gai horri buruzko lehen lege integrala, honela definitzen du indarkeria bikarioa: "Emakumeei mina eta sufrimendua eragiteko helburuarekin, seme-alaben edo ondorengoen gainean gauzatu daitekeen indarkeria da", hau da, biktimaren zaintza eta babespeko adingabeen, guraso eta tankerakoen, anai-arreben eta bikotekideen eta bikotekide ohien aurka.
Indarkeria bikarioa emakumeen osotasun moralaren aurkako delitutzat tipifikatzen duen artikulu berri bat da Zigor Kodean, sei hilabetetik hiru urte arteko espetxe zigorrak ezarriko ditu. Horrez gain, beste zigor osagarri bat ere jasotzen du, erasotzaile bikarioek beren krimenen xehetasunak publikoki zabaltzea debekatzeko eta, horrela, Jose Breton hiltzailearekin eta El odio liburuarekin gertatu zena errepika dadin saihesteko.
Ana Redondo Berdintasun ministroak nabarmendu du lege honek Espainia "berdintasunaren defentsarako politiken abangoardian" jartzen duela berriro, indarkeria matxista gizarteak aurre egin beharreko arazo handienetako bat izaten jarraitzen duen honetan.
Redondok adierazi duenez, etorkizuneko arauak hiru helburu ditu: biktimak babestea eta Espainiako gizartea kontzientziatzea "indarkeria erradikal, basati eta hain pentsaezin horiekin" amaitzeko beharraz; indarkeria bikarioa ordenamendu juridikoan definitzea eta tipifikatzea; eta genero-indarkeriaren aurkako Estatu Itun berritua garatzea, genero-indarkeria mota horren 40 neurri inguru biltzen dituena.
Andueza "harro" agertu da sozialista batek Monbar hoteleko biktimen familiei barkamena eskatu izanagatik
1985ean Baionako Mombar hotelean GALek hildako Jose Mari Etxaniz, Iñaxio Astiasuinzarra, Agustin Irazustabarrena eta Sabin Etxaide ETAko kideen familiei barkamena eskatu zien Maria Jesus San Jose sailburuak astelehen honetan izandako ekitaldi batean. Eneko Andueza PSE-EEren idazkari nagusiak Euskadi Irratiko "Faktoria" saioan adierazi duenez, "oso ekitaldi hunkigarria izan zen, beharrezkoa, eta espero dut aurrerantzean urrats gehiago emateko aukera gehiago izatea".
Pradalesen arabera, "gaitzesgarria eta onartezina" da Ayusok haren hitzak manipulatzea, eta Euskadi errespetatzea eskatu dio
Lehendakariak esan du ez dela "tranpa horretan eroriko, probokazioa gorabehera", eta adierazi du ez duela onartuko "euskara mespretxatzea" eta ahotsa altxatuko duela errespetatzen ez denetan. "Denak ez du balio", azpimarratu du.
Ainara Esteran, Egiari Zor: "Aurrera egiteko ezinbestekoa da biktimen auzia alderdikerietatik urruntzea"
Hotel Monbar, 1985. 40 urte GALen sarraski handienetik erakusketaren inaugurazioan hartu du hitza estatuetako biktimen eskubideen alde lan egiten duen Egiari Zor fundazioaren ordezkariak. "Herri honetan gertatu diren giza eskubideen urraketa larriei" erreparatzeko eskatu du, "jasan zuten indarkeria nork eragin zuen".
Maria Jesus San Josek GALen ekintzez "harro hitz egin zuten" politikari ohien adierazpenak gaitzetsi ditu
Justizia eta Giza Eskubideetako sailburuak barkamena eskatu die duela 40 urte GALek Baionako Monbar Hotelean hil zituen biktimen senideei, "lau hamarkadako erakundeen presentzia faltagatik eta isiltasun sozialagatik".
Jaurlaritzak barkamena eskatu die Monbar hoteleko biktimen senideei, hamarkadatako "presentzia falta" eta "isiltasunagatik"
Maria Jesus San Jose sailburuak hainbat politikari ohik egindako adierazpenak ere gaitzetsi ditu eta esan du “mina eragiteko, demokraziaren sinesgarritasuna urratzeko eta giza eskubideen defentsan sustraiak dituen alderdi politiko baten siglak zikintzeko bakarrik” balio izan zutela.
"Euskadi euskaldun" eta "pim, pam, pum”: Ayusok Pradalesen hitzak nahastu ditu
Alderdi Egunean, lehendakariak "autogobernua ezabatu" nahi izatea leporatu zion Madrilgo Erkidegoko presidenteari.
Bilboko mobilizazioak burujabetzaren aldeko borondate sendoa islatu du, Gure Eskuren ustez
Gure Eskuko bozeramaileek larunbatean Bilbon egin zuten mobilizazioaren balorazioa egin dute, eta euskal herritarren burujabetza-beharrak eta nahiak nabarmendu dituzte.
Cerdan espetxeratzeak Belateko lanekin "zerikusirik ez" duela azpimarratu du Chivitek
Nafarroako Gobernuko presidentearen ustez, PSOEren diputatu eta Antolakuntza idazkari ohia Nafarroako azpiegiturekin "arduratuta" zegoen, eta Nafarroako diputatu zen heinean, ministerioekin izan zituen batzar batzuetan parte hartu zuela.
