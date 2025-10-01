Aurrekontuak
Cuerpo: "Espainiako Gobernuak aurrekontuak onartu nahi ditu, eta horiek aurkezteko lanak azkartzen ari gara"

Entrevistado en el programa "Boulevard" de Radio Euskadi, el ministro de Economía, Comercio y Empresas Carlos Cuerpo ha insistido en que el Gobierno español está "trabajando activamente en la preparación" de los presupuestos de 2026 para "poder presentarlos lo antes posible".
Radio Euskadiko "Boulevard" saioari eskainitako elkarrizketan Carlos Cuerpo Ekonomia, Merkataritza eta Enpresa ministroak berretsi duenez, Espainiako Gobernua "buru-belarri lanean ari da 2026ko aurrekontuak prestatzeko, lehenbailehen aurkeztu ahal izateko". 

Cuerporen ustez, Ayusok Pradalesi buruzko adierazpenak egin eta bi egunera "atzera egin ez izana" larria da

Carlos Cuerpo Ekonomia, Merkataritza eta Enpresa ministroak "larritzat" jo du Isabel Diaz Ayuso Madrilgo Erkidegoko presidenteak "bi egun geroago" Imanol Pradales lehendakariari buruz egindako adierazpenak direla eta atzera egin ez izana. Radio Euskadin egindako elkarrizketan, "horrelako adierazpenak ez normalizatzeko" deia egin du. "Hori da, kasu honetan agerian geratu den moduan, oinarririk gabe egindako horrelako adierazpenak normalizatzeko dugun arrisku nagusia", ohartarazi du. Jatorrizko kortea, gaztelaniaz.

