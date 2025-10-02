Erreakzioak
Hainbat aburu, Donostiako Udaleko taldeen artean, Goiaren agurra dela eta

Juan Karlos Izagirre
18:00 - 20:00
Juan Karlos Izagirre. Argazkia: EITB.

PSE-EEn lasai eta sorpresarik gabe hartu dute albistea. Adostutako proiektuak betetzen jarraituko dutela adierazi dute. EH Bilduk eta Elkarrekin Podemosek, berriz, aldaketa gorabehera, hiriak norabide berari jarraituko diola kritikatu dute. Alderdi Popularrak, aldiz, esker oneko hitzak izan ditu Eneko Goiarentzat.

