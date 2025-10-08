KONGRESUA
Kongresuak tramitera onartu du legez kanpoko pisu turistikoen publizitatea debekatzeko EH Bilduren lege-proposamena

PSOEren, Sumarren, Juntsen, ERCren, Podemosen, EAJren, BNGren, Coalicion Canariaren, Jose Luis Abalos Talde Mistoko ministro ohi sozialistaren eta Agueda Mico Talde Mistoko Compromiseko diputatuaren babesarekin lortu du aurrera egitea.

MADRID, 07/10/2025.- La portavoz parlamentaria de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, durante la rueda de prensa que ha ofrecido este martes en el Congreso que acoge reunión de la Mesa y de la Junta de Portavoces. EFE/ JJ Guillén
Mertxe Aizpurua. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Kongresuko Osoko Bilkurak onartu egin du EH Bilduren lege proposamena tramitera onartzea, plataforma digitalei lizentzia edo erregistro zenbakirik ez duten legez kanpoko turismo ostatuen publizitatea debekatzeko.

PSOEren, Sumarren, Juntsen, ERCren, Podemosen, EAJren, BNGren, Coalicion Canariaren, Jose Luis Abalos Talde Mistoko ministro ohi sozialistaren eta Agueda Mico Talde Mistoko Compromiseko diputatuaren babesari esker egin dute aurrera.

Izapide hori gainditu ondoren, legea Kongresuaren bidean sartuko da, eta taldeek testuari zuzenketak aurkezteko epea irekiko da, hainbat astez.

PSOEren ezkerrera dagoen bazkide batek bigarren aldiz lortu du etxebizitzaren inguruko lege-proposamen batek aurrera egitea. Aurreko aldian, abenduan, sasoiko eta logeletako alokairuak arautzeko erreformarekin, Sumarrek, ERCk, Bilduk, BNGk eta Podemosek sinatu zuten proposamena, eta Behe Ganberako Etxebizitza Batzordean hondatuta jarraitzen du, aztertzeko txostena noiz deituko zain.

Lege-proposamenak isun-araubide bat ezartzen du, baita enpresen eta plataformen gaineko lege-erantzukizuna ere, alokairurako legez kanpoko ostatuak ugaritzea saihesteko.

Hau da, erkidegoek eta udalek pisu turistikoei eta horien errentatzaileei buruzko araudiak eta baldintzak ezartzen jarraituko duten arren, plataforma digitalek erantzukizuna izango dute iragarritako ostatuek baliozko erregistroa edo lizentzia izan dezaten, dagokion autonomia-erkidegoko edo udaleko araudiaren arabera.

Proposamenak dioenaren arabera, gaur egun iragarki irregularrak "prozesu judizial konplexuen" ondoren edo enpresa horiei borondatez egindako eskaeren bidez bakarrik kentzen ziren, eta enpresa horien nahierara uzten ziren. Hala ere, legeak ezartzen du bizitoki horiek ezingo direla iragarri legezko baldintzak betetzen ez badituzte.

Bestalde, testuak 10.000 eurotik milioi eurora arteko isunak arautzen ditu. Hori gertatuko litzateke baimenik edo erregistro-zenbakirik ez duen erabilera turistikoko etxebizitza bat kontratatzeko aukera ematen bada, edo bizigarritasun- eta osasungarritasun-baimena ematen bada. Halaber, ostatua anfitrioiaren datu pertsonalekin lotu gabe kontratatzeko aukera ematen bada.

EH Bildu Diputatuen Kongresua Etxebizitza Politika

