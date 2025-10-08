Kongresuak tramitera onartu du legez kanpoko pisu turistikoen publizitatea debekatzeko EH Bilduren lege-proposamena
PSOEren, Sumarren, Juntsen, ERCren, Podemosen, EAJren, BNGren, Coalicion Canariaren, Jose Luis Abalos Talde Mistoko ministro ohi sozialistaren eta Agueda Mico Talde Mistoko Compromiseko diputatuaren babesarekin lortu du aurrera egitea.
Kongresuko Osoko Bilkurak onartu egin du EH Bilduren lege proposamena tramitera onartzea, plataforma digitalei lizentzia edo erregistro zenbakirik ez duten legez kanpoko turismo ostatuen publizitatea debekatzeko.
PSOEren, Sumarren, Juntsen, ERCren, Podemosen, EAJren, BNGren, Coalicion Canariaren, Jose Luis Abalos Talde Mistoko ministro ohi sozialistaren eta Agueda Mico Talde Mistoko Compromiseko diputatuaren babesari esker egin dute aurrera.
Izapide hori gainditu ondoren, legea Kongresuaren bidean sartuko da, eta taldeek testuari zuzenketak aurkezteko epea irekiko da, hainbat astez.
PSOEren ezkerrera dagoen bazkide batek bigarren aldiz lortu du etxebizitzaren inguruko lege-proposamen batek aurrera egitea. Aurreko aldian, abenduan, sasoiko eta logeletako alokairuak arautzeko erreformarekin, Sumarrek, ERCk, Bilduk, BNGk eta Podemosek sinatu zuten proposamena, eta Behe Ganberako Etxebizitza Batzordean hondatuta jarraitzen du, aztertzeko txostena noiz deituko zain.
Lege-proposamenak isun-araubide bat ezartzen du, baita enpresen eta plataformen gaineko lege-erantzukizuna ere, alokairurako legez kanpoko ostatuak ugaritzea saihesteko.
Hau da, erkidegoek eta udalek pisu turistikoei eta horien errentatzaileei buruzko araudiak eta baldintzak ezartzen jarraituko duten arren, plataforma digitalek erantzukizuna izango dute iragarritako ostatuek baliozko erregistroa edo lizentzia izan dezaten, dagokion autonomia-erkidegoko edo udaleko araudiaren arabera.
Proposamenak dioenaren arabera, gaur egun iragarki irregularrak "prozesu judizial konplexuen" ondoren edo enpresa horiei borondatez egindako eskaeren bidez bakarrik kentzen ziren, eta enpresa horien nahierara uzten ziren. Hala ere, legeak ezartzen du bizitoki horiek ezingo direla iragarri legezko baldintzak betetzen ez badituzte.
Bestalde, testuak 10.000 eurotik milioi eurora arteko isunak arautzen ditu. Hori gertatuko litzateke baimenik edo erregistro-zenbakirik ez duen erabilera turistikoko etxebizitza bat kontratatzeko aukera ematen bada, edo bizigarritasun- eta osasungarritasun-baimena ematen bada. Halaber, ostatua anfitrioiaren datu pertsonalekin lotu gabe kontratatzeko aukera ematen bada.
Politikari buruzko albiste gehiago
Anduezak Pradalesi esan dio "aukera ona" duela "Goiari esateko iraina ez dela bidea"
Radio Popularri eskainitako elkarrizketa batean, Donostiako alkateak astelehen honetan berari zuzendutako kritiken inguruan hitz egin du Eneko Anduezak. PSEko buruak EAJri koalizioa "arriskuan" jartzeaz ohartarazi zion igandean, "EH Bildurekin identitate-akordioak bilatzen jarraitzen" bazuen; horri buruz Euskadi Irratian galdetuta, Andueza "ahobero" bat zela iritzi zion Goiak astelehenean.
Pisu turistikoei buruzko Lege Proposamena onartzeko beharrezko babesa lortzea espero du EH Bilduk
Arratsaldean, Kongresuak, EH Bilduren Lege Proposamena eztabaidatuko du, plataformei legez kanpoko edo lizentziarik gabeko pisu turistikoak kontratatzea eta iragartzea debekatzeko. Eginez gero, milioi bat euro arteko isunak ezartzea jasotzen du proposamenak.
Estebanek erakundeen egonkortasuna zalantzan jartzea eta "beharrezkoa ez den" mesfidantza sortzea egotzi dio Anduezari
Anduezak egin berri dituen adierazpenak "lekuz kanpo" daudela adierazi du Estebanek, eta gehitu du tentsioa eta mesfidantza sortzen dutela. Horren aurrean, zehaztu du Eusko Jaurlaritza "ondo" ari dela lanean, eta euskararen arloan, lan-eskaintza publikoetan euskara eskatzeari dagokionez, PSE-EErekin "akordio handi bat" lortzeko aukera dagoela sinetsita dago Esteban.
Pradalesek eta Chivitek lankidetza protokoloa sinatuko dute ostiralean, Osasun, Industria Eraldaketa, Kultura eta Euskara arloetan
Gobernu Kontseiluaren osteko prentsaurrekoan, Maria Ubarretxena Eusko Jaurlaritzaren bozeramaileak azaldu du onartu egin dutela Eusko Jaurlaritzaren eta Nafarroako Gobernuaren arteko lankidetzarako protokolo orokor bat.
Epaileak Abalos eta Koldo Garcia deitu ditu berriro
Leopoldo Puente Auzitegi Goreneko magistratuak Jose Luis Abalos ministro ohia eta haren aholkulari ohi Koldo Garcia berriro deklaratzera deitu ditu, urriaren 15ean eta 16an, hurrenez hurren.
Eneko Goia: "Eneko Andueza ahobero hutsa da"
Donostiako alkateak Eneko Andueza sozialisten idazkari nagusiak atzo esandakoa gezurtatu egin du. Alegia, jeltzaleek EAJ eta PSEren arteko koalizioa arriskuan jarriko dutela, EH Bildurekin politika identitarioak ezartzeko akordioak bultzatzen jarraitzen badute. Eneko Goia baikor agertu da, Gobernu Programa arazorik gabe betetzen ari delako.
Begoña Gomez ez da epailearen aurrean aurkeztuko, bigarrenez
Irailaren amaieran gertatu bezala, Pedro Sanchezen emazteak uko egin dio epailearen aurrean agertzeari, eta abokatua joango da haren ordez. Helburua da Gomez herri-epaitegi batek Gomez epaitzea, diru publikoa bidegabe erabiltzea egotzita.
Otxandianok dio PSE-EE "funtsezkoa" dela, eta estatusari eta euskarari buruzko akordioen parte izan behar duela
EH Bilduk Eusko Legebiltzarrean duen bozeramailearen ustez, EAJk eta PSE-EEk duten itun instituzionalak "ez du oinarririk; funtsezko eztabaidetan arrakalak dira nagusi".
Gasteiz jendez gainezka, Gobernu Irekirako Aliantzaren IX. Goi-bilera Globala dela eta
Nazioarteko hitzorduaren bederatzigarren edizioan 200 aditu, lider politiko eta aktibista izango dira ostiralera arte Arabako hiriburuan.