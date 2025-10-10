Gorde
Imanol Pradales: "Egonkortasuna bermatzea da nire eginkizuna, harremanak onak dira gobernuaren baitan"

Imanol Pradales
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Eneko Anduezak EAJren zuzendaritzarekin duen harremana lehen bezain ona ez dela esan ondoren, lehendakariari gobernukideen arteko harremanaz galdetu diote. Pradalesek esan du gobernuak ondo funtzionatzen duela. "Hori da gizarte honek espero duena", eta egonkortasuna mantentzea bere "ardura" dela gaineratu du.

Imanol Pradales Eusko Jaurlaritza Eneko Andueza Politika

Melgosa afirma que los responsables del campamento de Bernedo incumplieron la ley al organizarlo de forma "clandestina"
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Melgosak dio Bernedoko kanpamentuko arduradunek legea urratu zutela, jarduerak "modu klandestinoan" antolatuta

Bernedoko kanpamentuan gertatutakoaren eta ustezko delituen erantzukizuna antolatzaileei leporatu die Nerea Melgosa Eusko Jaurlaritzako Ongizate, Gazteria eta Erronka Demografikorako sailburuak; izan ere, jarduera horiek "modu klandestinoan" antolatu zituzten. "Dena dela, errugabetasun-presuntzioa gorde behar da, epaiketa paralelorik gabe", gaineratu du.

