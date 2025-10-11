Albiste da
Eusko Jaurlaritzan EAJren eta PSE-EEren artean "lan-giro ona" dagoela esan du Javier Hurtadok

Javier Hurtado destaca el “buen clima de trabajo” existente entre PNV y PSE-EE en el Gobierno Vasco
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Turismo, Merkataritza eta Kontsumo sailburuak kritikatu egin du jeltzaleek euskararen edo enplegu publikoaren legearen inguruan lortutako adostasuna hautsi izana, baina bi alderdien arteko lan-giroa ona dela nabarmendu du.

PSE EE EAJ Eusko Jaurlaritza Alderdi Politikoak Politika

Melgosa afirma que los responsables del campamento de Bernedo incumplieron la ley al organizarlo de forma "clandestina"
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Melgosak dio Bernedoko kanpamentuko arduradunek legea urratu zutela, jarduerak "modu klandestinoan" antolatuta

Bernedoko kanpamentuan gertatutakoaren eta ustezko delituen erantzukizuna antolatzaileei leporatu die Nerea Melgosa Eusko Jaurlaritzako Ongizate, Gazteria eta Erronka Demografikorako sailburuak; izan ere, jarduera horiek "modu klandestinoan" antolatu zituzten. "Dena dela, errugabetasun-presuntzioa gorde behar da, epaiketa paralelorik gabe", gaineratu du.

