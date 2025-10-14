Ustelkeria politikoa
Belateko kontratazio mahaiko presidenteak ukatu egin du ustelkeriaz jokatu zela, berari dagokionez

Jesus Polo izan da Nafarroako Parlamentuko Ikerketa Batzordean obra publikoko lizitazioei buruz hitz egiten lehena.

PAMPLONA, 14/10/2025.- El presidente de la mesa de contratación de la obra para duplicar los túneles de Belate Jesús Polo, abre este martes las comparecencias de la Comisión de Investigación del Parlamento de Navarra sobre las licitaciones de obra pública. Los grupos parlamentarios decidieron que la Comisión comenzara analizando las obras de Belate, que son las últimas, de hecho, están en marcha. Descartó así hacerlo de forma cronológica desde el año 2011 hasta hoy. EFE/ Jesus Diges
Jesus Polo, Batzordean egindako agerraldian. EFE.
Gaur abiatu dira Nafarroako Parlamentuan obra publikoko kontratuak aztertzeko Ikerketa Batzordea eta Belateko tunelak handitzeko kontratua ikertzen hasi dira. 

Hain zuzen ere Jesus Polo, Belateko tunelen obrak kudeatzeko kontratazio-mahaiaren presidentea izan da Batzordean hitz egiten lehena, eta ukatu egin du "ustelkeriaz jokatu" zela; halaber, azpimarratu du ez duela presio politikorik jaso, ez zuela Santos Cerdan ezagutzen eta ez zekiela hark lotura zuela kontratua lortu zuen enpresetako batekin. 

Haratago joanda, galdetu diote ea berak baieztatu dezakeen ustelkeriarik ez dela egon, eta berak erantzun, ezin duela ziuratatu egon ez denik, baina berak ez duela horrelakoetan parte hartu. 

Era berean, nabarmendu duenez, ez du Gobernuko ezein kiderekin hitz egin gaurko agerraldiaren aurretik, ez eta politikariekin ere, eta ez du jaso inongo instrukziorik lanak irabazi zituen Aldi Baterako Enpresa Elkarteari (ABEE) dagokionez, Acciona, Oses eta Servinabarrek osatua. Hala erantzun die UPNko Javier Esparzak egindako galderei. 

UCOk 'Koldo kasua'ri buruz egindako txostenaren ondorioz erabaki zen batzordea martxan jartzea. Izan ere, txosten horretan enpresa esleipendun batzuk aipatzen dira, eta horietako bat Santos Cerdan PSOEren idazkari nagusi ohiarekin lotuta dago.

Polok esan duenez, "ez da egia" berak besteen botoen berri izan ostean eman zuela botoa. Izan ere, haren botoa erabakigarria izan zen lanen esleipenerako, eta behin eta berriz esan du bere ezagutzen arabera erabaki zuela botoa. 

"Ez dut Santos Cerdan ezagutzen, ez eta Atxon Alonso ere"

Polok azaldu du ez duela Santos Cerdan ezagutzen, eta ez dela "inoiz ere" harekin bildu. "Nik nere bulegoan egiten nuen lan eta oso gutxi ateratzen nintzen. Lan horietan ez da bere izena atera. Ez nekien Santos Cerdanek zerikusirik zuenik lan horiekin": 

Era berean, ziurtatu du ez duela PSNko idazkariordea izan zen Ramon Alzorriz ezgutzen. "Ez naiz harekin egon, telebistan ikusi dudalako ezagutzen dut", eta azpimarratu du ez duela Servinabarreko Antxon Alonso ezagutzen, eta ez zekiela "Cerdanen laguna zenik ere". 

