Belateko kontratazio mahaiko presidenteak ukatu egin du ustelkeriaz jokatu zela, berari dagokionez
Jesus Polo izan da Nafarroako Parlamentuko Ikerketa Batzordean obra publikoko lizitazioei buruz hitz egiten lehena.
Gaur abiatu dira Nafarroako Parlamentuan obra publikoko kontratuak aztertzeko Ikerketa Batzordea eta Belateko tunelak handitzeko kontratua ikertzen hasi dira.
Hain zuzen ere Jesus Polo, Belateko tunelen obrak kudeatzeko kontratazio-mahaiaren presidentea izan da Batzordean hitz egiten lehena, eta ukatu egin du "ustelkeriaz jokatu" zela; halaber, azpimarratu du ez duela presio politikorik jaso, ez zuela Santos Cerdan ezagutzen eta ez zekiela hark lotura zuela kontratua lortu zuen enpresetako batekin.
Haratago joanda, galdetu diote ea berak baieztatu dezakeen ustelkeriarik ez dela egon, eta berak erantzun, ezin duela ziuratatu egon ez denik, baina berak ez duela horrelakoetan parte hartu.
Era berean, nabarmendu duenez, ez du Gobernuko ezein kiderekin hitz egin gaurko agerraldiaren aurretik, ez eta politikariekin ere, eta ez du jaso inongo instrukziorik lanak irabazi zituen Aldi Baterako Enpresa Elkarteari (ABEE) dagokionez, Acciona, Oses eta Servinabarrek osatua. Hala erantzun die UPNko Javier Esparzak egindako galderei.
UCOk 'Koldo kasua'ri buruz egindako txostenaren ondorioz erabaki zen batzordea martxan jartzea. Izan ere, txosten horretan enpresa esleipendun batzuk aipatzen dira, eta horietako bat Santos Cerdan PSOEren idazkari nagusi ohiarekin lotuta dago.
Polok esan duenez, "ez da egia" berak besteen botoen berri izan ostean eman zuela botoa. Izan ere, haren botoa erabakigarria izan zen lanen esleipenerako, eta behin eta berriz esan du bere ezagutzen arabera erabaki zuela botoa.
"Ez dut Santos Cerdan ezagutzen, ez eta Atxon Alonso ere"
Polok azaldu du ez duela Santos Cerdan ezagutzen, eta ez dela "inoiz ere" harekin bildu. "Nik nere bulegoan egiten nuen lan eta oso gutxi ateratzen nintzen. Lan horietan ez da bere izena atera. Ez nekien Santos Cerdanek zerikusirik zuenik lan horiekin":
Era berean, ziurtatu du ez duela PSNko idazkariordea izan zen Ramon Alzorriz ezgutzen. "Ez naiz harekin egon, telebistan ikusi dudalako ezagutzen dut", eta azpimarratu du ez duela Servinabarreko Antxon Alonso ezagutzen, eta ez zekiela "Cerdanen laguna zenik ere".
Politikari buruzko albiste gehiago
Sanchezek Israelen armen gaineko enbargoari eutsiko dio, eta esan du Espainia Gazara bake-tropak bidaltzeko prest dagoela
Gazako genozidioaren egileen aurka Nazioarteko Zigor Auzitegian irekitako prozesuek jarraitu dezatela eskatu du Espainiako Gobernuko presidenteak.
Alderdiek "onartezintzat" jo dituzte Gasteizko istiluak, eta Erne sindikatuak Ertzaintzako buruak "berehala kargugabetzeko" eskatu du
Igande honetan Falange Españolak Gasteizen eragindako istiluei aurre egiteko dispositiboa "eskasa" izan zela kritikatu du Ernek. EH Bilduk erantzukizunak eskatu dizkio Eusko Jaurlaritzari, "inoiz egin behar ez zen" ekitaldia egitea baimentzeagatik. EAJk, berriz, gogor kritikatu du ezker abertzaleko koalizioaren jarrera, eta "begirada desbideratzea" eta "indarkeria gaitzesteari uko egitea" leporatu dizkio.
Bingen Zupiria: "Irudien azterketak argi eta garbi uzten du atzean zerbait antolatua dagoela"
Gasteizen urriaren 12an izan ziren istiluen harira, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun sailburuak adierazi du Ertzaintzak "jokabide hauek aztertu eta erantzun egokia" emango diela. Horrez gainera, onartezintzat jo ditu "indarkeria erabiltzea justifikatzen" duten "diskurtso antifaxistak".
Askatu egin dituzte Gasteizen Falangearen ekitaldiaren osteko istiluetan atxilotutako 19 lagunak
Atxilotuei desordena publikoko delitu bat leporatzen zieten, segurtasun-dispositiboko agenteen aurka harriak eta hainbat material jaurtitzeagatik. Atxilo hartutako guzti-guztiak Falange Españolaren ekintzaren aurkako kontramanifesazioan ari ziren parte hartzen.
Eusko Jaurlaritzak Gasteizen izandako istiluak gaitzetsi ditu: "Bizikidetza urratzen duten gertaera oso larriak dira"
Gasteizko alkate Maider Etxebarriak, PPko legebiltzarkide Ainhoa Domaicak eta SiPE, Euspel eta ESAN sindikatuek ere gogor gaitzetsi dute arabar hiriburuan jazotakoa. Guztira, 19 pertsona atxilotu dituzte, eta 19 ertzain zauritu dira istiluetan.
Aske Antolakundeak elkartasuna adierazi die Falangeko elkarretaratzean atxilotutakoei eta zauritutakoei
Aske Antolakundeak manifestazioa egin du Gasteizen, Falange Espainolaren bilkuran parte hartzen ari zirenei aurre egitera joandakoen artean atxilotutakoei eta zauritutakoei elkartasuna adierazteko. "Atxilotuak askatu" lelopean, Andre Maria Zuriaren plazatik abiatu dira manifestariak, 17:00etan, atxilotuak askatzea eskatzeko.
Sanchezen aurkako txistuak entzun dira aurten ere Madrilen, urriaren 12ko desfile militarrean
Aurreko urteetan bezala, aurten ere Pedro Sanchezen aurkako txistuak entzun dira. Imanol Pradales lehendakaria eta beste bost erkidegotako presidenteak ez dira bertan izan, eta aurten Santiago Abascal ere ez da joan, Sanchezekin bat ez egiteko.
ELAk eta Ernaik elkarretaratzea egin dute Gasteizen, faxisten presentziagatik protesta egiteko
Hispanitatearen Egunaren eta Falange Españolak Gasteizen deitutako bilkuraren kontrako elkarretaratzea egin dute ELAk eta Ernaik, istiluak izan diren tokitik aldenduta. Faxistak Gasteizen inoiz ez direla ongi etorriak izango aldarrikatu dute.
Guardia Zibilaren zaindariaren eguna ospatu dute Arabako komandantzian
Maider Etxebarria Gasteizko alkateak Pilarreko Ama Birjinaren egunean parte hartu du Arabako hiriburuan, Sansomendiko komandantzian. Marisol Garmendia Espainiako Gobernuaren EAEko ordezkaria eta Iñaki Subijana EAEko Justizia Auzitegi Nagusiko presidentea ere izan dira bertan.