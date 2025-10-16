ElkarrIzketa

Aitor Esteban: "Deigarria egiten zait jende talde batek pentsatzea kausa batzuk beraienak besterik ez direla"

18:00 - 20:00
Aitor Esteban, ostegun honetan, Euskadi Irratian.
EITB

Azken eguneratzea

Palestinaren aldeko mobilizazionen barruan, ELAk Sabin Etxe aurrean eserialdia egin zuela eta, Estebanek defendatu du berak eta EAJk bi urte daramatzatela Israelek Gazan egindakoa sarraskia dela eta esaten, eta alderdiak "argi eta behar den moduan jokatu" duela azpimarratu du. 

Zupiria: "Lau egun dira hori gertatu zenetik eta Ertzaintzak ez du salaketarik jaso eta, guk dakigula, epaitegietan ere ez"

Sailburuak Ertzaintzak joan den igandean Gasteizko Falangearen kontzentrazioaren aurkako protestetan parte hartu zuen pertsona baten aurka jaurtitako foam jaurtigai batek eragin omen zituen lesioei buruz ostegun honetan argitaratutako informazioak aipatu ditu. Zupiriak gogorarazi du joan den astelehenean aurreratu zuela "zurrumurrua" iritsi zitzaiola horrelako gertaera batzuengatik salaketa bat jar zezaketela. Hala ere, adierazi du gaur egun Ertzaintzak ez duela salaketarik jaso gertakari horiengatik, eta ez duela inolako salaketarik jaso justizia-auzitegietan.
Zupiriak azpimarratu du atzo "jakinarazi gabeko bost manifestazio" egin zirela, "igandean Gasteizen izandako istiluak eragin zituzten erakunde alegal berberek deituta"

Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako Segurtasun sailburuak Eusko Legebiltzarreko sarreran atzo Palestinaren alde egindako lanuzteen balorazioa egin du. Nabarmendu duenez, "kale mozketak izan ziren eta kalean eserita egon ziren". "Ertzaintzak erabaki zuen manifestazio horiek ez debekatzea eta ez eragoztea, istilu gehiago saihesteko". 

