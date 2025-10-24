ELKARRIZKETA
Juan Ignacio Perez Iglesias Unibertsitate sailburuak dio "onartezina" dela Ibaetako Zuzenbide Fakultateko bi ertzainen hitzaldia bertan behera uztea

18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Sailburuaren hitzetan, hori Zuzenbide Fakultatean gertatu izana are larriagoa da. Horren ustez, adierazpen-askatasunaren aurkako erasoa da, oinarrizko eskubidea da, eta horrelako gertaerak Ertzaintza erakundetzat deslegitimatzeko kanpaina baten eta iraun duen hertsapen-kultura baten barruan daudela gaineratu du.

