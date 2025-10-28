Arduragabekeriaz jokatu al zuten GOIDIa kudeatzen? Prozesu judizialaren gakoak, hemen
Hauek dira Catarrojako (Valentzia) Instrukzioko 3. Epaitegian irekitako auzi judizialaren gakoak.
2024ko urrian 229 pertsona hil ziren GOIDIaren ondorioz Catarrojako (Valentzia) 3. Epaitegian irekitako auzi judizialaren gakoak aletuko ditugu.
Zer ari dira ikertzen?
Urriaren 29an, Valentzian, GOIDIa kudeatzeko "zabarkeriaz jokatu" omen zuten, eta Valentziako biztanleei larrialdiaren berri emateko mezua "berandu" bidali omen zen. Hori ari dira ikertzen. Epaileak " ardura gabe jokatu zen zantzu garbiak" ikusi ditu, hainbat autotan zehaztu duen bezala.
Noiz hasi zen ikerketa?
Valentziako epaitegiak bizilagun partikularren salaketak jasotzen hasi ziren. Salatzaile batzuek ekaitzaren momentuan pairatu zituzten borraskak eragindakoak, eta beste batzuek, uholdeen ondorengo egunetan. Bide penaletik egin ziren gehienak, baina baita administrazioarekiko auzien bidetik ere. Horietan senideen desagerpenari buruzko xehetasunak ematen ziren, baina Autonomia Erkidegoko eta Estatuko administrazioetako hainbat arduradunen aurkako akusazioak ere.
Noren kudeaketa ari dira ikertzen?
Oraingoz, bi dira ikertuak, "jarduerarik eza" egotzita.
- Salome Pradas: Justizia eta Barne kontseilaria, 2024ko uztailetik azaroaren 22ra arte, orduan kargugabetu baitzuten. Cecopiren burua zen GOIDIa gertatu zenean, eta "herritarren babeserako neurriak hartzeko prozesuan". Deklarazioan, esperientziarik eza alegatu zuen eta erantzukizuna teknikarien esku utzi zuen.
- Emilio Argueso: Larrialdietarako idazkari autonomikoa eta Justizia eta Barne Kontseilaritzako bigarrena, 2024ko uztailetik abenduaren 3ra arte, kargugabetu zuten arte, alegia. Deklarazio judizialean "ezjakintasunaren" tesiari" eutsi zion.
Eta, Mazon?
Carlos Mazon Generalitateko presidentea prozesu judizialetik kanpo dago oraingoz, ez baitu onartu epaile instruktoreak ikertu gisa deklaratzera joateko egindako hiru deialdietatik bat ere.
Ventorro jatetxeko bazkaria
Auzi judizial honetako gakoetako bat da, ez baita frogarik aurkeztu bazkari horrek zenbat iraun zuen argitzeko. Orain arte, epaileak uste izan du Carlos Mazonen mahaikidea zen kazetariari galdetzea presidentea bera ikertzea bezainbestekoa zela, eta horrek haren eskumenak gainditzen zituen. Mazonek behin eta berriz esan du lan-bazkaria izan zela, eta alderdiaren gaiekin lotuta zegoela. Mazonekin Maribel Villaplana kazetaria izan zen, beste inor ez.
Azkenik, Bigarren Atalak epaileari agindu dio Villaplana kazetaria deklaratzera deitzea, "informazio garrantzitsua eman dezakeelako".
Akusazioak
Auzian 40 akusazio inguru daude gaur egun; horietatik hamar bat herri-akziokoak dira, eta gainerakoak, akusazio partikularrak.
Politikari buruzko albiste gehiago
Juntsen hausturaren ondoren, zer?
Moncloak dramatismoa kendu dio erabakiari, eta "eskuak luzatuta" jarraitzen dutela adierazi. EAJk, berriz, ohartarazi du "gehiengorik eta aurrekonturik gabeko Legebiltzarra" ez dela "iraunkorra" izango, epe luzean.
Guardiolak hauteskunde aurreratuak deitu ditu, aurrekontuak ateratzeko "blokeoa" saihesteko
Extremadurako Gobernuko presidenteak abenduaren 21erako deitu ditu haustekundeak.
Puigdemontek PSOE egin du hausturaren erantzule, eta Junts "oposiziora" pasako dela iragarri du
JxCaten zuzendaritzak aho batez erabaki du PSOErekin dituen akordioak haustea, Perpinyà hirian egindako bileran. Erabakia militanteek onartu beharko dute asteazken eta ostegunean egingo den bozketan. Espainiako Gobernuak hitz egiten jarraitzeko gonbidapena egin dio Juntsi.
Alokairurako etxebizitza babestuen portzentajea handitzea proposatu du EH Bilduk
EAJren eta PSEren egitasmoan aukera emango zaie udalei etxebizitzen sustapen pribatu berri bakoitzean eraiki beharreko babestutakoen portzentajea murriztu ahal izateko.
Eguigurenek dio ETA "ohean hil" zela, eta horrek "ondorioak" utzi dituela, hala nola "antiespainolismoa"
Jesus Eguiguren PSE-EEko presidente ohiak bere azken liburua aurkeztu du Donostian: 'Memorias Políticas. El infierno de la transición vasca. Reflexiones. El fin de ETA según ETA'. Ekitaldian adierazi duenez, Franco bezala, ETA ere "ohean hil zen". Presidente ohiaren arabera, "antiespainolismoa" da horrek Euskadin utzitako "ondorioetako" bat.
Juntsen zuzendaritzak aho batez erabaki du Sanchez babesteari uztea
Erabakiaren inguruko galdeketa egingo dute alderdi barruan eta azken erabakia militanteek hartuko dute. Carles Puigdemontek agerraldia egingo du 17:00etan Perpinyà hirian zuzendaritzaren erabakiaren berri emateko. Espainiako Gobernuak lasaitasun mezua zabaldu du eta elkarrizketaren aldeko apustua egin du, Puigdemontek emango dituen azalpenen zain.
Azpeitiko alkatearen hitzetan, Zupiriaren aurkako pintaketak "onartezinak" dira eta ez dute lekurik herrian
Udalaren izenean elkartasuna adierazi die Nagore Alkortak mehatxatu egin zaien erakunde eta ordezkariei, "kasu honetan, Bingen Zupiriari"
Eusko Jaurlaritzak Zupiriaren kontrako pintaketak kritikatu ditu, eta EH Bilduri eskatu dio "argiago" aritzea horrelako jarreren inguruan
Maria Ubarretxena Jaurlaritzaren bozeramailea Zupiriaren aurkako pintaketez mintzatu da, eta "ulergzaitz" deritzo 2025. urtean horrelako kontuekin ibiltzeari. Euskadi Irratian egindako elkarrizketan, alderdi politikoen "ardura soziala" kontuan eduki eta jarrera "argiagoa" erakusteko dei egin dio EH Bilduri.