Arduragabekeriaz jokatu al zuten GOIDIa kudeatzen? Prozesu judizialaren gakoak, hemen

Hauek dira Catarrojako (Valentzia) Instrukzioko 3. Epaitegian irekitako auzi judizialaren gakoak.

VALÈNCIA, 25/10/2025.-Vista de la duodécima manifestación bajo el lema "Mazón dimissió" contra la gestión de la dana que hizo el president de la Generalitat, Carlos Mazón, este sábado el centro de València, para exigir "responsabilidades y justicia", cuando está a punto de cumplirse el primer aniversario de la catástrofe que dejó 229 víctimas mortales en la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024.- EFE/ Biel Aliño
Argazkia: Orain.eus

Azken eguneratzea

2024ko urrian 229 pertsona hil ziren GOIDIaren ondorioz Catarrojako (Valentzia) 3. Epaitegian irekitako auzi judizialaren gakoak aletuko ditugu.

Zer ari dira ikertzen?

Urriaren 29an, Valentzian, GOIDIa kudeatzeko "zabarkeriaz jokatu" omen zuten, eta Valentziako biztanleei larrialdiaren berri emateko mezua "berandu" bidali omen zen. Hori ari dira ikertzen. Epaileak " ardura gabe jokatu zen zantzu garbiak" ikusi ditu, hainbat autotan zehaztu duen bezala.

Noiz hasi zen ikerketa?

Valentziako epaitegiak bizilagun partikularren salaketak jasotzen hasi ziren. Salatzaile batzuek ekaitzaren momentuan pairatu zituzten borraskak eragindakoak, eta beste batzuek, uholdeen ondorengo egunetan. Bide penaletik egin ziren gehienak, baina baita administrazioarekiko auzien bidetik ere. Horietan senideen desagerpenari buruzko xehetasunak ematen ziren, baina Autonomia Erkidegoko eta Estatuko administrazioetako hainbat arduradunen aurkako akusazioak ere.

Noren kudeaketa ari dira ikertzen?

Oraingoz, bi dira ikertuak, "jarduerarik eza" egotzita. 

   - Salome Pradas: Justizia eta Barne kontseilaria, 2024ko uztailetik azaroaren 22ra arte, orduan kargugabetu baitzuten. Cecopiren burua zen GOIDIa gertatu zenean, eta "herritarren babeserako neurriak hartzeko prozesuan". Deklarazioan, esperientziarik eza alegatu zuen eta erantzukizuna teknikarien esku utzi zuen.

   - Emilio Argueso: Larrialdietarako idazkari autonomikoa eta Justizia eta Barne Kontseilaritzako bigarrena, 2024ko uztailetik abenduaren 3ra arte, kargugabetu zuten arte, alegia. Deklarazio judizialean "ezjakintasunaren" tesiari" eutsi zion.

Eta, Mazon?

Carlos Mazon Generalitateko presidentea prozesu judizialetik kanpo dago oraingoz, ez baitu onartu epaile instruktoreak ikertu gisa deklaratzera joateko egindako hiru deialdietatik bat ere.

Ventorro jatetxeko bazkaria

Auzi judizial honetako gakoetako bat da, ez baita frogarik aurkeztu bazkari horrek zenbat iraun zuen argitzeko. Orain arte, epaileak uste izan du Carlos Mazonen mahaikidea zen kazetariari galdetzea presidentea bera ikertzea bezainbestekoa zela, eta horrek haren eskumenak gainditzen zituen. Mazonek behin eta berriz esan du lan-bazkaria izan zela, eta alderdiaren gaiekin lotuta zegoela. Mazonekin Maribel Villaplana kazetaria izan zen, beste inor ez. 

Azkenik, Bigarren Atalak epaileari agindu dio Villaplana kazetaria deklaratzera deitzea, "informazio garrantzitsua eman dezakeelako".

Akusazioak

Auzian 40 akusazio inguru daude gaur egun; horietatik hamar bat herri-akziokoak dira, eta gainerakoak, akusazio partikularrak.

Goialdeko depresioa Eguraldia Valentzia Erkidegoa Politika

