Jon Insausti: "Donostia donostiarrok egingo dugu eta donostiarrontzat izango da"

GRAFCAV5761. SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 29/10/2025.- El hasta ahora concejal de Cultura, Euskara y Turismo de San Sebastián, Jon Insausti (c), del PNV, es investido nuevo alcalde de la capital guipuzcoana en un pleno extraordinario, en sustitución de Eneko Goia (i), que renunció al cargo el pasado 16 de octubre. EFE/ Juan Herrero.
Jon Insausti. Argazkia: EFE.

Alkate berriak Eneko Goiaren eskutik jaso du aginte-makila. Jon Insausti "harro" eta "umil" agertu da eta udal Gobernuaren lehentasunak "etxebizitza, segurtasuna, enplegua eta eguneroko bizitza" izango direla aurreratu du.

Donostia Donostiako Udala Politika

D'Anjouk "tonua apur bat apaltzeko" eskatu dio EH Bilduri, aurrekontuen negoziazioan "konfiantzazko giroa" egon dadin

Noël D'Anjou Ogasun eta Finantza sailburuak Radio Euskadin adierazi duenez, Eusko Jaurlaritzaren borondatea "entzutea eta akordioak lortzen saiatzea da". "Horretarako eskua luzatuta daukagu, eta beste aldearen jarrera ere horrelakoa izatea eskatzen dugu", adierazi du. "Aurrekontuek zenbat eta babes handiagoa izan, Gobernua sostengatzen duten bi alderdietatik haratago, hobe".

Elkar ulertzetik talkara: liskar politikoa, GOIDIaren auziaren erdigunean

Urtebete bete da Valentziako Erkidegoan 229 hildako utzi zituen tragediatik.  Zorigaiztoko urriaren 29ko lehen orduan aurreikuspen meterologikoak eurite bortitzen berri ematen zuen, protokoloek huts egin zuten eta tragediaren tamainak aurreikuspen guztiak gainditu zituen. Egun hartako kudeaketa Espainiako Gobernuaren eta PPren arteko akusazioen gurutzaketan behin eta berriz errepikatzen den argudioetako bat bihurtu da. 

