PSE-EE
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Andueza: "Sozialistok aurrera egiteko prest gaude beti, gure aurkari politikoek erakusten duten urduritasunik gabe"

Eneko Andueza pse-ee
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

PSE-EEko idazkari nagusiak adierazi du ez dutela hauteskunde burrunbak eta bazkidearen urduritasunak bultzatuta amore emango, eta sinatzen dituzten akordioetan euskal herritarren ongizatea lehenetsiko dutela.

Eneko Andueza PSE EE Euskal Autonomia Erkidegoa Hauteskundeak Politika

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago kargatu
Publizitatea
X