Feijook eta Mazonek elkarrizketa bat izango dute gaur "Valentziako testuinguru politikoa aztertzeko"

Presidentearen balizko irteerak mugimenduak eragin ditu Valentziako PPren barruan, eta badirudi Vicente Mompo dela Mazon ordezkatzeko "adostasuna" eskuratu duen hautagaia.

Feijoo. Argazkia: EFE
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Alberto Nuñez Feijoo PPko buruak eta Carlos Mazon Valentziako Generalitateko presidenteak elkarrizketa bat izango dute igande honetan "Valentziako Erkidegoko testuinguru politikoa aztertzeko", Cuca Gamarra PPko ordezkariak iragarri duenez.

"Elkarrizketa horretan, Valentziako Erkidegoak dituen beharrak eta Valentziako Erkidegoko Alderdi Popularrak une honetan dituenak jorratuko dituzte. Hori da gaur helarazi ahal dizuegun gauza bakarra", adierazi du Gamarrak, Logroñon emandako prentsaurreko batean.

Generalitateko presidentea ostiraletik dago Alacanten, bere jaioterrian, isolatuta, eta ostegunean adierazi zuenez, "gogoeta" egiten ari da GOIDIak eragindako hildakoen aldeko hiletan biktimek kritikak egin ostean. Dimisioaren inguruko iradokizunek krisia piztu dute alderdiaren barruan.

Mazonen balizko irteera horrek mugimenduak eragin ditu Valentziako PPren baitan. Ostiralean elkarrekin bildu ziren hiru probintzietako presidenteak (Vicente Mompo Valentziakoa, Antonio Perez Alacantekoa eta Marta Barrachina Castellokoa) eta alderdiaren idazkari nagusiak (Juan Francisco Perez Llorca). Bilera horretatik atera zen Valentziako Diputazioko presidentea, Mompo, Mazon ordezkatzeko hautagai gisa.

