Abalos ministro ohia epaitzea proposatu du 'Koldo' auziaren epaileak, talde kriminala egotzita
Leopoldo Puente Goreneko Zigor Salako magistratuak prozedura laburtuko autoa plazaratu du Garraio ministro ohiaren aurka, covid pandemian musukoak salerosteko kontratu irregularrak egitea leporatuta. Funtzionario-eroskeria, erakunde kriminaleko kide izatea, eragimen-trafikoa eta ondasun publikoak bidegabe erabiltzea egotzi dizkiote ministro ohiari.
Leopoldo Puente Auzitegi Goreneko Zigor Salako magistratuak prozedura laburtuko autoa atera du gaur José Luis Abalos Garraio ministro ohiaren aurka, besteak beste, covid pandemiaren garaian musukoak salerosteko kontratu irregularrak egitea egotzita. Koldo Garcia Izaguirre aurreko ministroaren aholkulari ohiaren eta Victor de Aldama enpresaria delitu horiengatik epaitzea proposatu du epaileak.
Funtzionario-eroskeria, erakunde kriminaleko kide izatea, eraginen trafikoa eta ondasun publikoak bidegabe erabiltzeagatik ikertuko dituzte hirurak.
Autoan, instruktoreak Fiskaltzari eta herri-akusazioen ordezkaritzari helarazi dizkie jarduketak, hamar eguneko epean eska dezaten ahozko epaiketa irekitzea akusazio-idazkia formulatuz, edo auzia largestea, edo, salbuespenez, eginbide osagarriak egitea.
Kontratuak nobere buruari mesede egiteko esleitzea
Epailearen ustez, hirurak "Espainiako Gobernuko ministro karguaz jabetu eta gutxira hitzartu ziren, eta horretaz baliatu ziren Administrazio Publikoaren eremuan egin zitezkeen kontratuak esleituta onura ekonomikoa jasotzeko eta aukera guztiaz baliatzeko".
Orain, epaileak dio "zantzu oso sendoak" daudela, frogatutzat jotzen diren gertakarietatik abiatuta, De Aldamak Jose Luis Abalos eta Koldo Garcia ikertuei diru-kopuruak eman zizkiela, haien bidez beren kargu publikoei zegozkien betebeharren aurkako egintzak egin zitezen".
Era berean ziurtatu duenez, Abalosek eta Koldok "ordainsari ekonomiko horiek guztiak lotzen zituen delitu-proiektua gauzatzeko eta jokabide desleial horien kontraprestazio gisa" jaso zituztela agerian uzten duten zantzuak ere daude.
Puenteren arabera, ustezko sare horretan De Aldama arduratzen zen "Administrazioarekin harremanetan jartzeko eta kontratatzeko ordainketak ordaintzeko prest zeuden enpresak zein partikularrak lokalizatzeaz, eta, horren bidez, onura ekonomikoa lortzen zuen beretzat".
Bestalde, Koldo, "ministroaren aholkulari izateaz eta erabateko konfiantzaz baliatuta, kasu bakoitzean beharrezkoak ziren ohiko kudeaketak egiteaz arduratzen zen; ministroak berak esku hartzea, sinatzea edo haren zuzeneko eragina ezinbestekoa zenerako gordetzen zen".
