Euskadik eta Iparraldeak lankidetza-akordioa sinatu dute igarobidean dauden migratzaileen inguruan
Akordio berria Gasteizko Ajuria Enea Jauregian sinatu dute Imanol Pradales lehendakariak eta Jean-Rene Etchegaray Euskal Hirigune Elkargoko presidenteak eta Baionako alkateak, eta "erronka politiko, ekonomiko, sozial eta ingurumenekoei elkarrekin aurre egiteko ikuspegi komuna eraikitzeko" borondatea dutela adierazi dute.
Euskadik eta Iparraldek akordio berri bat sinatu dute astearte honetan, Europa "eraldatzen" ari den testuinguru batean, bi Gobernuen arteko lankidetza berritzeko helburuz. Bertan, igarobidean dauden migratzaileen inguruan elkarrekin jarduteko konpromisoa hartu dute.
"Erronka politiko, ekonomiko, sozial eta ingurumenekoei elkarrekin aurre egiteko ikuspegi komuna eraikitzeko" borondatea berretsi dute bi Gobernuek.
Horretarako, akordioak irauten duen bost urteetan, Euskadik eta Iparraldeak lankidetza indartuko dute hainbat arlotan, hala nola, euskararen biziberritzean, kulturan, mugaz gaindiko mugikortasunean, garapen ekonomikoan, enpresa-sareak sortuz, nekazaritza jasangarrian eta turismo arduratsuan.
Itunak honako arlo hauei ere egiten die erreferentzia: goi-mailako irakaskuntza, lurralde-antolamendua, etxebizitza eta lurzoruaren kudeaketa, ingurumena, diaspora eta iragaitzazko migratzaileen inguruko koordinazioa, tokiko erakundeekin lankidetzan.
Horretarako, bi Gobernuek arlo horretako koordinazio-organo bat diseinatzen lan egingo dute.
"Mugaz gaindiko etorkizun solidario, iraunkor eta handinahia eraikitzeko borondate partekatua" islatzen du akordioak, "herritarren bizi-kalitatea hobetzeko".
Zubiak eraikitzea
Sinaduraren ostean, lehendakariak azaldu du itun honekin "herri bereko kide diren baina eguneroko bizitza zailtzen dien irudimenezko ildo batekin topo egiten duten" pertsonen arteko harremana erraztu nahi dela.
"Ulertzen ez ditugun antzinako hesien aurrean, zubi berriak eraikitzen ari gara", adierazi du Pradalesek.
"Ziurgabetasun eta gero eta polarizazio handiagoko garai hauetan, diskurtso ultra eta populistak Europako proiektua ahultzen saiatzen diren honetan, bi gobernuk kontrako bidea hartzea eta batzen gaituena indartzea erabaki dugu", nabarmendu du.
Lehendakariak azpimarratu duenez, bi gobernuen asmoa herritarrengandik "gertuago" dagoen Europa baten alde lan egitea da, "bere sorrerako balio demokratikoak indartuko dituen Europa baten alde", "mugaz gaindiko harremanak natural bihurtzea eta erraztea bezain oinarrizkoa den behar bati" erantzuna emanez.
