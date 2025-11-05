EAJ-PSE-EE
Anduezak salatu du EAJk ez duela PSE-EErekin adostu Madrilera igorritako transferentzien dokumentua

eneko andueza
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

PSE-EEren eta EAJren artean, beste talka bat. Eneko Andueza PSE-EEren idazkari nagusiak esan du transferentzien dokumentua aldebakarrez landu zutela jeltzaleek, EAJren interesak defendatzeko. 

PSE EE Eusko Jaurlaritza EAJ Eneko Andueza EAEko Autonomia Estatutua Politika

18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

Fiskal Nagusiaren epaiketa "barregarrikeria" dela esan du Patxi Lopezek

Patxi Lopez PSOEk Diputatuen Kongresuan duen bozeramaileak salatu duenez, Auzitegi Gorenean Alvaro Garcia Ortiz Estatuko fiskal nagusiaren aurka egindako epaiketa "barregarrikeria da", eta "egia gailentzea" eta errugabe deklaratzea espero du. Radio Euskadin egindako elkarrizketa batean, Lopezek galdetu du nork eraman duen "Ayusoren bikotekidea (Alberto Gonzalez Amador) egoera horretara", ez badira izan bera eta bere ingurukoak. "Izan ere, bera edo bere abokatua akordio batera iritsi nahian ari ziren iruzur egindakoa Ogasunari itzultzeko eta, hortik abiatuta, inolako zentzurik ez duen ikuskizun moduko bat antolatzen hasi ziren", adierazi du.

