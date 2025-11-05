Bingen Zupiria: "Batzuek kanpotarrak estigmatizatzeko helburua dute, eta diagnostiko zehatza egin behar da"
Bingen Zupiria Segurtasun sailburua Gasteizen izan da, eta, esan duenez, kezka berezia sortzen diote 2025eko lehen hiruhilekoan homizidioek eta indarkeria matxistako kasu-kopuruak izan duen igoerak. "Aurten, 11 homizidio izan ditugu. Aspaldian ez dugu horrenbeste homizidio izan", adierazi du Zupiriak.
Peinadok uko egin dio Begoña Gomezen auzia artxibatzeari eta Presidentetzako goi-kargudun bat inputatu du
Judit González Pedraz Gobernuko Presidentzetzako egungo idazkari nagusia inputatu du epaileak, ondasun publikoak bidegabe erabiltzea egotzita, eta azaroaren 12an deklaratzera deitu du.
Fiskal Nagusiaren epaiketa "barregarrikeria" dela esan du Patxi Lopezek
Patxi Lopez PSOEk Diputatuen Kongresuan duen bozeramaileak salatu duenez, Auzitegi Gorenean Alvaro Garcia Ortiz Estatuko fiskal nagusiaren aurka egindako epaiketa "barregarrikeria da", eta "egia gailentzea" eta errugabe deklaratzea espero du. Radio Euskadin egindako elkarrizketa batean, Lopezek galdetu du nork eraman duen "Ayusoren bikotekidea (Alberto Gonzalez Amador) egoera horretara", ez badira izan bera eta bere ingurukoak. "Izan ere, bera edo bere abokatua akordio batera iritsi nahian ari ziren iruzur egindakoa Ogasunari itzultzeko eta, hortik abiatuta, inolako zentzurik ez duen ikuskizun moduko bat antolatzen hasi ziren", adierazi du.
Estatu kolpea, Franco, ETA, Corinna... Zer esan du Juan Carlos I.ak bere autobiografian?
Espainiako errege emerituak Abu Dabitik “Reconciliación” liburua idatzi du, bere bizitza, itzalguneak eta ondarea errepasatzeko. 87 urterekin, Trantsizioan izan zuen papera aldarrikatu, Felipe VI.arengandik urrundu izana deitoratu eta “akatsak”, “bakardadea” eta “mina” aitortu ditu.
Puentek adierazi du Zallan 24 trenbide-pasagune kendu egingo dituztela, aurreko asteko istripuan lagun bat hil ostean
Ministroak aitortu duenez, udalerri hori da Euskal Autonomia Erkidegoan "trenbide-pasagune gehien" dituena, eta baliteke "Espainiako trenbide-sare osokoa" izatea ere, 34 trenbide-pasagune baititu.
Torresek bere izena zikintzeko erasoa salatu eta Victor de Aldama auzitara eramango du
Ministroak iragarri du auzitara eramango duela 'Koldo auzi'ko komisio-hartzailea, haren eta familiaren ohorea, intimitatea eta irudia kaltetzeagatik.
Segurtasun Sailaren aurrekontua % 6,4 igoko da 2026an, eta 850 milioi eurora iritsiko da
Bingen Zupiria sailburuak bere sailaren kontuak aurkeztu ditu Eusko Legebiltzarrean. Kontu horiek % 6,4 igo dira, eta lehentasuna ematen diete teknologia modernizatzeari, Ertzaintza indartzeari eta zibersegurtasuna hobetzeari.
Insaustik donostiarrei "gehiago eta hobeto entzuteko" konpromisoa hartu du
Astearte honetako Tokiko Gobernu Batzarraren osteko prentsaurrekoan, Jon Insaustik adierazi du bilera "berezia eta gogorra" izan dela. Donostiako alkateak eta Ane Oyarbide PSE-EEren Udaleko bozeramaile eta lehen alkateordeak Donostiako Gobernua "indartsu, indarberrituta eta jarrera berriarekin" dagoela defendatu dute.
Euskadik eta Iparraldeak lankidetza-akordioa sinatu dute igarobidean dauden migratzaileen inguruan
Akordio berria Gasteizko Ajuria Enea Jauregian sinatu dute Imanol Pradales lehendakariak eta Jean-Rene Etchegaray Euskal Hirigune Elkargoko presidenteak eta Baionako alkateak, eta "erronka politiko, ekonomiko, sozial eta ingurumenekoei elkarrekin aurre egiteko ikuspegi komuna eraikitzeko" borondatea dutela adierazi dute.
Ayusoren bikotekideak "publikoki hiltzea" egotzi dio Estatuko fiskal nagusiari
Miguel Angel Rodriguezek, Ayusoren kabineteburuak, azaldu "bere burua behartuta" ikusi zuela Fiskaltzarekin negoziatzen ari zirela filtratzera.