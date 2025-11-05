Segurtasuna
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Bingen Zupiria: "Batzuek kanpotarrak estigmatizatzeko helburua dute, eta diagnostiko zehatza egin behar da"

Bingen Zupiria
18:00 - 20:00
Bingen Zupiria. Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

Bingen Zupiria Segurtasun sailburua Gasteizen izan da, eta, esan duenez, kezka berezia sortzen diote 2025eko lehen hiruhilekoan homizidioek eta indarkeria matxistako kasu-kopuruak izan duen igoerak. "Aurten, 11 homizidio izan ditugu. Aspaldian ez dugu horrenbeste homizidio izan", adierazi du Zupiriak.

Delituak Eusko Jaurlaritza Indarkeria matxista Politika

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

Fiskal Nagusiaren epaiketa "barregarrikeria" dela esan du Patxi Lopezek

Patxi Lopez PSOEk Diputatuen Kongresuan duen bozeramaileak salatu duenez, Auzitegi Gorenean Alvaro Garcia Ortiz Estatuko fiskal nagusiaren aurka egindako epaiketa "barregarrikeria da", eta "egia gailentzea" eta errugabe deklaratzea espero du. Radio Euskadin egindako elkarrizketa batean, Lopezek galdetu du nork eraman duen "Ayusoren bikotekidea (Alberto Gonzalez Amador) egoera horretara", ez badira izan bera eta bere ingurukoak. "Izan ere, bera edo bere abokatua akordio batera iritsi nahian ari ziren iruzur egindakoa Ogasunari itzultzeko eta, hortik abiatuta, inolako zentzurik ez duen ikuskizun moduko bat antolatzen hasi ziren", adierazi du.

Gehiago kargatu
Publizitatea
X