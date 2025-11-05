HERRITARREN SEGURTASUNA
Delituen gorakada eta segurtasunaren pertzepzioaz aritu dira Bilbon, Basque Segurtasun Foroan

Basque Segurtasun Foroa Bilbon
18:00 - 20:00


EITB

Azken eguneratzea

Segurtasun mota guztiei buruz hizketan aritu dira dinamika partehartzaile batean 50 eragile inguru, Bilboko alkatea eta Segurtasun sailburua buru izan dituen ekitaldian. 

Gizartearen sentimentuak kontutan hartuz egin behar den lana dela azpimarratu du Juan Mari Aburtok. Bingen Zupiriaren ustez, berriz, alderdi politiko batzuk nahita nahasten dituzte segurtasuna eta migrazioa. Eztabaidari heldu eta modu gardenean aurre egiteko beharra nabarmendu du.

Bilboko Udala Eusko Jaurlaritza Politika

