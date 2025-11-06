Ertzaintza
Arnaldo Otegiren ustez, Ertzaintzak dena ondo egiten duela esateak "ez dio inolako mesederik egiten Ertzaintzari"

18:00 - 20:00
Arnaldo Otegi. Argazkia: EITB.

Arnaldo Otegi EH Bilduko idazkari nagusiak Ertzaintza "berreskuratzearen" alde egin du, horretarako beste polizia-eredu bat aplikatuz. Bere ustez, euskal gizartea gero eta gehiago ari da aldentzen Ertzaintzatik.

Arnaldo Otegi EH Bildu Ertzaintza Politika

18:00 - 20:00
Pradales lehendakariak "gizartea aktibatzeko" deia egin du, euskal selekzioak ofizial izan daitezen aurrera egiteko

Imanol Pradales lehendakaria 41 euskal kirol federaziotako presidenteekin bildu da gaur arratsaldean. Bileran, selekzio horien ofizialtasuna sustatzeko moduaz hitz egin dute, Euskadiren nazioarteko proiekzioa indartzeko. Besteak beste, Pradalesek ziurtatu du ofizialtasunaren partida ez dela "bulegoetan soilik jokatzen”, eta motibazioaren eta aktibazio sozialaren beharra aldarrikatu du.

Basque Segurtasun Foroa Bilbon
18:00 - 20:00
Delituen gorakadaz eta segurtasunaren pertzepzioaz aritu dira Bilbon, Basque Segurtasun Foroan

Segurtasun mota guztiei buruz aritu dira dinamika parte-hartzaile batean 50 eragile inguru, Bilboko alkatea eta Segurtasun sailburua buru izan dituen ekitaldian.  Gizartearen sentimenduak kontuan hartuz egin behar den lana dela azpimarratu du Juan Mari Aburtok. Bingen Zupiriaren ustez, berriz, alderdi politiko batzuek nahita lotzen dituzte segurtasun eza eta migrazioa. Eztabaidari heldu eta modu gardenean aurre egiteko beharra nabarmendu du.

