EHUrekin dituen desadostasunak konpontzeko "aukerak" daudela adierazi du Perez Iglesias sailburuak

Juan Ignacio Pérez Iglesias
18:00 - 20:00
Juan Ignacio Pérez Iglesias. Argazkia: EFE.

Azken eguneratzea

Joserramon Bengoetxea EHUko errektorearekin izandako liskar horrek auzi politikoei erantzuten ote dien galdetuta, Perez Iglesiasek erantzun du Bengoetxeak dagoeneko adierazi duela hori ez dela horrela. "Berak ezetz esan zuen eta sinetsi egin behar diot", gaineratu du.

EHU Eusko Jaurlaritza EAEko Aurrekontuak 2025 Politika

18:00 - 20:00
Martxoak 3 eta Sanfermines 78 elkarteek Estatuari eskatu diote Francorik gabeko frankismoaren biktimak aitortzeko

Mozioak aurkeztuko dituzte hainbat udaletan osoko bilkurako taldeen atxikimendua eskatzeko eta udalbatzek Gobernuari eskatu diezaioten Estatuaren erantzukizuna onar dezala eta egiarako eskubidea bermatzeko benetako urratsak eman ditzala. Era berean, martxoaren 3ko elkartea minduta eta gutxietsita sentitu da, Martxoaren 3ko Memorialaren Fundazioko Patronatuak bilera egin duelako haiekin kontatu gabe.

Karmele Tubilla Santurtzi alkatea
18:00 - 20:00
Karmele Tubilla, Santurtziko alkatea: "Ez dago frogatuta injerentziarik izan dela azterketa teorikoan"

Karmele Tubilla EAJren Santurtziko alkateak azaldu duenez, pasa den urriaren 6an erabaki zuen Sonia Lopez Segurtasun zinegotziari ardura guztiak kentzea, batik bat, oposizioari lotutako informazio garrantzitsua ezkutatzeagatik. Galderak e-mailean jaso arren, ezin izan dute frogatu horiek filtratu egin zituenik. Oposaketak aurrera jarraitzen du eta Lopezek zinegotzi akta uzteko asmoa agertu du. 

