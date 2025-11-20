EUSKO LEGEBILTZARRA
Eusko Legebiltzarrak minutu bateko isilunea egin du, GALek 1984an erail zuen Santi Brouard omentzeko

Minutu bateko isilunea Eusko Legebiltzarrean, Santi Brouarden oroimenez. EITB

Legebiltzarkideek zutik eta minutu bateko isilunearekin eginda omendu dute GALek 1984ko azaroaren 20an hildako Santi Brouard Herri Batasunaren buruzagia.

