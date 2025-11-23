Jordi Pujol bideo-konferentzia bidez epaitzea erabaki du Auzitegi Nazionalak, bere etxetik
Auzitegi Nazionalak Jordi Pujol Generalitateko presidente ohia bideokonferentzia bidez epaitzea erabaki du, auzitegi-medikuek bere burua defendatzea eragozten dion aurretiazko bista batean berretsi ostean.
Auzitegi Nazionalak Jordi Pujol Generalitateko presidente ohia bideokonferentziaz epaitzea erabaki du, bere etxetik, auzitegiko medikuek epaiketa hasi baino lehen, narriadura kognitiboak bere burua defendatzeko aukerarik ematen ez diola ikusita. Hori dela eta, epaileek erabaki hori epaiketaren edozein unetan berrikusi dezaketela adierazi dute.
Magistratuek eztabaida labur baten ostean hartu dute erabakia, Jordi Pujoli berari eta auzitegi-medikuei bideokonferentzia bidez entzun eta gero. Azken horiek berretsi dute ez dagoela epaitua izateko moduan.
Jose Ricardo de Prada epaimahaiko presidenteak Pujoli galdetu dio ea ba ote zekien zergatik zegoen Salaren aurrean, eta presidente ohiak baietz erantzun dio.
Ondoren, Fernando Bermejo Ustelkeriaren aurkako fiskalak Kataluniako presidente ohiari galdetu dio ea bere sinadura dokumentu batean onartzeko gai izango litzatekeen, eta Pujolek erantzun dio ez dagoela ondo eta "zailtasunak" dituela, baina "auzitegiaren esku" dagoela.
Auzitegi Nazionalak (AN) Jordi Pujol, 1980tik 2003ra Kataluniako Generalitateko presidente izan zena, epaitzen ari da, zazpi seme-alabekin eta ustezko 15 laguntzaile baino gehiagorekin batera, ustezko erakunde kriminal bat osatzeagatik.
Delitu hauek leporatzen zaizkie: legez kanpoko taldea osatzea, kapitalak zuritzea, merkataritza-dokumentuak faltsutzea, Ogasun Publikoaren aurka egitea eta ondasunak ostentzea.
Zigorrik altuena, 29 urteko kartzela-zigorra, Jordi Pujol Ferrusola familiako seme zaharrenarentzat eskatzen du Fiskaltzak, baita 6,5 milioitik gorako isuna ere. Merce Girones emazte ohiarentzat 17 urteko kartzela-zigorra eta 600.000 euro baino gehiagoko isuna ere eskatu ditu fiskalak.
Ustelkeriaren aurkako erakundeak 9 urteko kartzela-zigorra eta 204.000 euroko isuna eskatu du presidente ohiarentzat berarentzat, eta beste sei seme-alabentzat, berriz, 8 eta 17 urte arteko espetxe-zigorrak.
Isunez gain, Pujol familiak 45 milioi euro baino gehiago itzultzea ere eskatzen du Fiskaltzak.
"Bezero-sarea"
Enpresariak dira gainerako akusatuak eta horientzat bi eta hiru urteko espetxe-zigorrak eskatu ditu Fiskaltzak merkataritza-dokumentuak faltsutzea egotzita, kapital-zuriketa delituarekin lotuta. Gainera, 200.000 eurotik 8 milioira bitarteko isunak ezartzea ere eskatu du.
Ustelkeriaren aurkako fiskalak uste du Pujolek Generalitateko presidente eta Kataluniako Konbergentzia Demokratikoko (CDC) buru zela "baliatuta", "klientelismo-sare bat ehundu" zuela, "Pujolek berak eta CDCren aldeko enpresariek lehiaketa publikoei esker, dirutza banatzeko euren artean".
Generalitateko presidente ohiak atzerrian dirua zuela onartu zuen 2014an, baina Florenci Pujol aitaren herentziatik eratorria zela argudiatu zuen. Komunikatu batean azaldu zuenez, Pujolen aitak diru hori Espainiatik kanpo utzi nahi izan zion, 30 eta 40ko hamarkadak gertutik bizi izan zituenez, "gerta zitekeenaren beldur zelako, eta politikari konprometitu bati gerta zekiokeenaz are gehiago".
200 lekukok baino gehiagok hartuko dute parte epaiketan eta 2026ko erdialdera arte luzatzea aurreikusten da.
