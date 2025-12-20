Adierazpenak

EH Bilduk politikan dauden ate birakariak salatu ditu

18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

EH Bildutik diote aste honetan ikusitakoa ez dela inolaz ere politika eredugarria. PPrekin izandako talkaz gain, Ararteko berriaren aukeraketa eta ate birakarien gaia jarri dituzte adibide gisa. Nerea Kortajarenak esan du horrela ez direla euskal herritarrak ordezkatzen.

EH Bildu Politika

