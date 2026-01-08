NAFARROAKO GOBERNUA
Chivitek Felix Taberna eta Amparo Lopez kargutik kendu ditu eta Javier Remirez eta Inma Jurio aukeratu ditu horien ordez

Nafarroako Gobernuko presidenteak beste aldaketa bat ere iragarri du. Miriam Marton izango da aurrerantzean zendatu dute Babes Sozialerako eta Garapen Lankidetzarako zuzendari nagusi.

Maria Chivite presidenta Gobierno Navarra
Maria Chivite Nafarroako Gobernuko presidentea prentsaurrekoan izan da gaur. EITB
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Informazioa osatzeko lanean ari gara...

María Chivite Nafarroako Gobernua PSN Politika

