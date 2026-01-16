EPAIKETA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Auzitegi Gorenak Abalos, Koldo eta Aldama epaituko ditu apirilean, pandemian erositako maskarengatik

Aurretiazko saioa datorren otsailaren 6an egingo da Auzitegi Gorenean, eta defentsek aurretiazko galderak egingo dituzte. 

José Luis Abalos y Koldo García
Abalos eta Koldoren fotomuntaketa. Europa Press
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Jose Luis Abalos Espainiako Garraio ministro ohiaren, Koldo Garcia haren aholkulari izandakoaren eta Victor de Aldama enpresariaren aurkako epaiketa datorren apirilean egingo da Auzitegi Gorenean, pandemian erositako maskaren auziari lotuta. 

Iturri juridikoek azaldu dutenez, aurretiazko saioa otsailaren 6an egingo da (10:00etan) Auzitegi Gorenean. Defentsa abokatuek beren eskariak egingo dituzte, eta, horiek aurrera egin ezean, epaiketa apirilean egingo da. 

Fiskaltzak 24 urteko kartzela zigorra eskatu du Abalosentzat, 19 urte eta erdi Koldorentzat eta 7 urte Aldamarentzat. Akusazio partikularrak 30 urteko kartzela eskatu du Abalos eta Koldorentzat, eta zazpi urtekoa hirugarren akusatuarentzat. 

Europa Press albiste agentziak eskuratu ahal izan duen probidentzia baten arabera, Andres Martinez Arrieta Zigor Arloko Aretoko presidentea eta Manuel Marchena, Andres Palomo, Ana Ferrer, Eduardo de Porres, Julian Sanchez Melgar eta Javier Hernandez magistratuak izango dira epaiketan. 

Leopoldo Puente instrukzio epaileak Abalos, Garcia eta Aldama auzipetzea erabaki zuen, pandemia garaian osasun-materiala erosterakoan legez kanpoko eskupekoak kobratu zituztelakoan.

Eguneko Titularrak Ustezko ustelkeria politikoa Auzitegi Gorena Politika

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X