ESPAINIA
Hauteskundeak egingo dituzte Gaztela eta Leonen igandean, eta PP da faborito

Alderdiek Gorteetan duten ordezkaritza handitu nahi dute, aurrerantzean 82 prokuradore izango baitituzte (orain baino bat gehiago), eta 42 beharko dira gehiengo absolutua izateko.

VALLADOLID, 12/03/2026.-Usuarios del Colegio de Educación Especial en el Centro San Juan de Dios de Valladolid han recibido un taller formativo para que el próximo domingo puedan ejercer un voto consciente y responsable" en las elecciones al parlamento de Castilla y León. EFE/ Nacho Gallego
Hauteskunde-entsegua Valladoliden. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Gaztela eta Leonen hauteskunde autonomikoak egingo dituzte igandean, martxoaren 15ean, eta 2022ko otsailean ez bezala, oraingoan legegintzaldia amaituta egingo dira, historian bigarrenez.

Alfonso Fernandez Mañueco presidente popularrak agintaldiaren erabat agortu zuen urtarrilaren 19an, hauteskundeak deitzeko dekretua sinatuta. 

Martxoaren 15eko hauteskunde autonomikoetan parte hartuko duten alderdi politikoek 82 prokuradore izango dituzte jokoan, eta ez 81 orain arte bezala, aurrerantzean Segovian 7 ordezkari hautatuko baitituzte 6 hautatu beharrean.

Gaztela eta Leongo Gorteetako XII. Legegintzaldiko 82 prokuradoreak honela hautatuko dituzte: Valladolid (15), Leon (13), Burgos (11), Salamanca (10), Avila (7), Palentzia (7), Segovia (7), Zamora (7) eta Soria (5).

Horrek esan nahi du agintaldi horretan 42 prokuradoreren babesa beharko dutela gehiengo osoa izateko.

PSOEk PPrekin berdinketa teknikoa aurreikusten duten barne inkestak ditu esku artean, baina eserlekuen banaketa boto sorta txikien mende egongo omen da, emaitza oso estua izango baita leku batzuetan.

Gaur egun, Talde Popularra (31 ordezkari), Talde Sozialista (28), Vox (11), UPL-Soria Ya (6), Talde Mixtoa (3) eta atxiki gabekoak (2) izan dira bukatu berri den legealdian Gaztela eta Leongo Gorteetan ordezkaritza izan duten alderdi eta koalizioak.

Irango gerrak markatutako hauteskunde-kanpainak ere ez du boto-asmoa irauli, nahiz eta inkestek boto-emaile sozialisten mobilizazio handiagoa aurreikusi.

Erroldaren arabera, 2.097.768 pertsonak eman ahalko dute botoa, eta 26 alderdi politikok guztira 131 hautagaitza aurkeztu dituzte. Gaztela eta Leon osatzen duten 9 probintzietan hautagaitza hauek aurkeztu dituzte hauteskundeetara: PP, PSOE, Vox, Podemos-Alianza Verde CyL 2026, Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Verdes Equo: En Común (IU-MS-VQ), Partido Animalista Con el Medio Ambiente (PACMA), Partido Castellano-Tierra Comunera (PCAS-TC), Escaños en blanco para dejar escaños vacíos (Escaños en blanco) eta Se Acabó la Fiesta (SALF).

