Gaztela eta Leongo Gorteetako 82 ordezkariak aukeratzeko hauteskundeak abian dira
PP da garaipena errepikatzeko faborito. Datorren legegintzaldian 82 ordezkari izango dira Gorteetan, aurrekoan baino ordezkari bat gehiago izango baitu Segoviak.
09:00etan ireki dituzte hauteslekuak Gaztela eta Leonen, eta 20:00ak arte egongo dira irekita, botoa ematera deituta dauden 2.097.768 herritarren zain.
Hauteskunde autonomikoetan parte hartuko duten alderdi politikoek 82 prokuradore izango dituzte jokoan, eta ez 81 orain arte bezala, aurrerantzean Segovian 7 ordezkari hautatuko baitituzte 6 hautatu beharrean.
Gaztela eta Leongo Gorteetako XII. Legegintzaldiko 82 prokuradoreak honela hautatuko dituzte: Valladolid (15), Leon (13), Burgos (11), Salamanca (10), Avila (7), Palentzia (7), Segovia (7), Zamora (7) eta Soria (5).
Horrek esan nahi du agintaldi horretan 42 prokuradoreren babesa beharko dutela gehiengo osoa izateko.
PSOEk PPrekin berdinketa teknikoa aurreikusten duten barne inkestak ditu esku artean, baina eserlekuen banaketa boto gutxi batzuen araberakoa izango omen da, emaitza oso estua izango baita leku batzuetan.
Talde Popularra (31 ordezkari), Talde Sozialista (28), Vox (11), UPL-Soria Ya (6), Talde Mixtoa (3) eta atxiki gabekoak (2) izan dira bukatu berri den legealdian Gaztela eta Leongo Gorteetan ordezkaritza izan duten alderdi eta koalizioak.
Irango gerrak markatutako hauteskunde-kanpainak ere ez du boto-asmoa irauli, nahiz eta inkestek boto-emaile sozialisten mobilizazio handiagoa aurreikusi.
Erroldaren arabera, 2.097.768 pertsonak eman ahalko dute botoa, eta 26 alderdi politikok guztira 131 hautagaitza aurkeztu dituzte. Gaztela eta Leon osatzen duten 9 probintzietan hautagaitza hauek aurkeztu dituzte hauteskundeetara: PP, PSOE, Vox, Podemos-Alianza Verde CyL 2026, Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Verdes Equo: En Común (IU-MS-VQ), Partido Animalista Con el Medio Ambiente (PACMA), Partido Castellano-Tierra Comunera (PCAS-TC), Escaños en blanco para dejar escaños vacíos (Escaños en blanco) eta Se Acabó la Fiesta (SALF).
Otegi: "Gure izenean ez dago gerra inperialistarik, ez herrien aurkako erasorik"
EH Bilduren idazkari nagusiak gogorarazi du duela 40 urte Hego Euskal Herriak ezetz esan ziola erreferendum batean NATOri, eta koalizioak defendatzen duena "autodeterminazioa, gerrarik ez, bakeari bai, eta herrien burujabetza" dela.
Garmendiak uste du aireportuen inguruan akordioa egongo dela, baina baztertu egin du Pasaiako Portua desklasifikatzea
Marisol Garmendia Espainiako Gobernuak EAEn duen ordezkariaren esanetan, "akordio lortuko da" EAEko aireportuak kudeatzeko aldebiko erakunde bat sortzearen inguruan. Bestelako iritzia plazaratu du Pasaiako Portuaren harira, eta baztertu egin du interes orokorreko sailkapena kentzea. Izan ere, klasifikazio hori kentzeak portua "degradatu egingo luke eta dituen 400 lanpostu zuzenak arriskuan jarriko lituzke".
Ireki dituzte hauteslekuak Iparraldean, 160 herriko etxeetako ordezkariak jokoan
Ipar Euskal Herriko 160 auzapez aukeratuko dituzte igande honetan eta, bigarren itzulia bada, hilaren 22an. Ezkerra zatituta aurkeztu da, EH Baik azken urteotako emaitza onak berretsi nahi ditu eta EAJk bere eragina handitu nahi du.
Berdintasunaren alde borroka egiteko deia egin du Anduezak
Gizarte askeago baten alde egindako lana aitortzen duten Bidegileak sariak banatu ditu Euskadiko Alderdi Sozialistak. Ekitaldian "berdintasunaren alde borrokatzeko" deia egin die sozialistei Eneko Anduezak.
Hauteskundeak egingo dituzte Gaztela eta Leonen igandean, eta PP da faborito
Alderdiek Gorteetan duten ordezkaritza handitu nahi dute, aurrerantzean 82 prokuradore izango baitituzte (orain baino bat gehiago), eta 42 beharko dira gehiengo absolutua izateko.
Eusko Jaurlaritzak eta EHUk 2027-2030rako unibertsitate-plan berriaren oinarriak adostu dituzte
Lehen bilera horretan, Unibertsitate Sistemaren Planean jaso nahi diren bost ardatz nagusiak finkatu dituzte. Datozen hilabeteotan, ekintzak eta azpiegitura egokiak bermatzeko plangintza zehaztuko dituzte.
Euskadik ordezkari bana izango du Unescon eta Munduko Turismo Erakundean
Euskadirentzat aukera da interes berezia duten arloetan (kulturan, hizkuntzan, ondarean, hezkuntzan, zientzian, turismoan eta jasangarritasunean) solaskide izateko eta eragina izateko gaitasuna handitzeko.
Hauteskundeen eraginez ezin dituela presidenteak bildu esan die Espainiako Gobernuak Pradalesi eta Clavijori
Angel Victor Torres Lurralde Politikako ministroak azaldu duenez, "Presidenteen Biltzarrak arau bat du: presidente guztiek egon behar dute, eta ez dira baldintzak betetzen". Izan ere, igande honetan hauteskundeak egingo dituzte Gaztela eta Leonen, eta inbestiduraren zain daude Extremaduran eta Aragoin.
Jaurlaritzak eta Espainiako Gobernuak Euskadik Unescon eta Turismoaren Mundu Erakundean parte hartzeko akordioa sinatu dute
Estaturik gabeko nazioak diren Flandria, Quebec edo Katalunia bezala, Euskadi Unescoren eta Turismoaren Mundu Erakundearen (UNWTO) kide elkartu izango da aurrerantzean.