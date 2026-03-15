Gaztela eta Leongo Gorteetako 82 ordezkariak aukeratzeko hauteskundeak abian dira

PP da garaipena errepikatzeko faborito. Datorren legegintzaldian 82 ordezkari izango dira Gorteetan, aurrekoan baino ordezkari bat gehiago izango baitu Segoviak.

VALLADOLID, 15/03/2026.- Los ciudadanos de Castilla y León están llamados a las urnas para elegir a sus representantes en el Parlamento autonómico, en una jornada electoral marcada por la incertidumbre. EFE/Nacho Gallego
Gaztela eta Leongo hauteskundeak. Argazkia: EFE
Agentziak | EITB

09:00etan ireki dituzte hauteslekuak Gaztela eta Leonen, eta 20:00ak arte egongo dira irekita, botoa ematera deituta dauden 2.097.768 herritarren zain.

Hauteskunde autonomikoetan parte hartuko duten alderdi politikoek 82 prokuradore izango dituzte jokoan, eta ez 81 orain arte bezala, aurrerantzean Segovian 7 ordezkari hautatuko baitituzte 6 hautatu beharrean.

Gaztela eta Leongo Gorteetako XII. Legegintzaldiko 82 prokuradoreak honela hautatuko dituzte: Valladolid (15), Leon (13), Burgos (11), Salamanca (10), Avila (7), Palentzia (7), Segovia (7), Zamora (7) eta Soria (5).

Horrek esan nahi du agintaldi horretan 42 prokuradoreren babesa beharko dutela gehiengo osoa izateko.

PSOEk PPrekin berdinketa teknikoa aurreikusten duten barne inkestak ditu esku artean, baina eserlekuen banaketa boto gutxi batzuen araberakoa izango omen da, emaitza oso estua izango baita leku batzuetan.

Talde Popularra (31 ordezkari), Talde Sozialista (28), Vox (11), UPL-Soria Ya (6), Talde Mixtoa (3) eta atxiki gabekoak (2) izan dira bukatu berri den legealdian Gaztela eta Leongo Gorteetan ordezkaritza izan duten alderdi eta koalizioak.

Irango gerrak markatutako hauteskunde-kanpainak ere ez du boto-asmoa irauli, nahiz eta inkestek boto-emaile sozialisten mobilizazio handiagoa aurreikusi.

Erroldaren arabera, 2.097.768 pertsonak eman ahalko dute botoa, eta 26 alderdi politikok guztira 131 hautagaitza aurkeztu dituzte. Gaztela eta Leon osatzen duten 9 probintzietan hautagaitza hauek aurkeztu dituzte hauteskundeetara: PP, PSOE, Vox, Podemos-Alianza Verde CyL 2026, Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Verdes Equo: En Común (IU-MS-VQ), Partido Animalista Con el Medio Ambiente (PACMA), Partido Castellano-Tierra Comunera (PCAS-TC), Escaños en blanco para dejar escaños vacíos (Escaños en blanco) eta Se Acabó la Fiesta (SALF).

Garmendiak uste du aireportuen inguruan akordioa egongo dela, baina baztertu egin du Pasaiako Portua desklasifikatzea

Marisol Garmendia Espainiako Gobernuak EAEn duen ordezkariaren esanetan, "akordio lortuko da" EAEko aireportuak kudeatzeko aldebiko erakunde bat sortzearen inguruan. Bestelako iritzia plazaratu du Pasaiako Portuaren harira, eta baztertu egin du interes orokorreko sailkapena kentzea. Izan ere, klasifikazio hori kentzeak portua "degradatu egingo luke eta dituen 400 lanpostu zuzenak arriskuan jarriko lituzke".

