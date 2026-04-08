Memoria
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

50 urte dira ETAk Aingeru Berazadi erail zuela

ETAk hildako lehen enpresaria izan zen Aingeru Berazadi, eta baita bahitu ondoren hil zuten lehenengo laguna ere. Mende erdi geroago, Cristina alabak bere aita omendu du, eta enpresariek gogoratu dute hilketak izan zuen eragina.

Gaur 50 urte hil zuen ETAk lehenengo enpresaria. Aingeru Berazadi zarauztarra zen, Elgoibarko SIGMA lantegiko zuzendari nagusia, EAJren gertukoa, euskalduna eta ikastolen sorreran lagundutakoa.
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

ETAren mehatxua 1975ko udan heldu zen lehenengoz Berazadi familiarenera. Aingeru Berazadi Sigma enpresako zuzendari-kudeatzaileak mehatxu gutun bat jaso zuen. Zazpi hilabete geroago, Aitaren Egunean, Cristina alabak etxera deitu zuen aita zoriontzeko. Eta albiste lazgarria jaso zuen: bere aita bahitua zen.

1976ko martxoaren 19a zen, eta egun hartan Mari Carmen Estarta emaztearen beldurra egia bihurtu zen. “Aita euskaldun peto-petoa zen, eta beti esaten zuen ‘ni ez naute harrapatuko, nola harrapatuko naute ba’. Esan nahi balu bezala, ‘ni haietako bat naiz, euskalduna”, gogoratzen du EITBrentzat Cristina Berazadik, Aingeru Berazadiren sei seme-alabetatik gazteenak.

Bahituta, 20 egunez

Bahiketak 20 egun iraun zuen, Itziarko baserri batean, harik eta ETA politiko-militarreko Komando Bereziak hil arte. 1976ko apirilaren 8a zen, eta Aingeru Berazadi Azkarateko gainean agertu zen, buruan tiro bat zuela.

Bere hilketatik mende erdia igaro denean, Cristina Berazadik, orduan 13 urteko neskatila zenak, bere memoria omendu nahi izan du: “Ondo baino hobeto gogoratzen dut nire aita. Bere usaina gogoratzen dut, dena. Zorionez badut oroitzapen hori; ezagutzeko aukera izan nuen”.

Aingeru Berazadi Zarautzen jaioa zen, nahiz eta urte haietan Donostiako Intxaurrondo auzoan bizi zen eta Elgoibarren lan egiten zuen. Enpresari ezaguna izateaz gain, euskararen eta euskal kulturaren sustatzailea izan zen, eta Elgoibarren, Zarautzen eta Donostian ikastolen sorrera babestu zuen. Hil zenean, hileta jendetsua egin zen Elgoibarko Foruen plazan.

18:00 - 20:00

Eragin handia enpresariengan

ETAk hildako lehen enpresaria izan zen Aingeru Berazadi, baita bahiketa baten ondoren hil zuten lehen pertsona ere. Hilketa haren eragina izugarria izan zen.

Jesus Alberdi enpresariak EITBrentzat gogoratu du hilketa haren eragina eta, oro har, ETAk enpresa munduan sortu zuen mehatxua: “Beldurraren poderioz finantzatzea nahi zuten. Horrek laga zuen inpaktu psikologikoa eta emozionala enpresarien artean eta beren familien artean handia izan zen”, azaldu du Alberdik.

Berazadiren hilketa, alabaina, zigorrik gabe geratu zen, 1977ko amnistiaren ondorioz. Bahiketaren eta hilketaren arduradunak 17 eta 22 urte bitarteko lau gazte izan ziren. “Ez zen epaiketarik egon”, gogoratu du alabak.

Cristina Berazadiri 40 urte kostatu zitzaion bere aitaren hilketaz publikoki hitz egitea, harik eta duela hamarkada bat Gogora institutuak harengana jo zuen arte, bere aitaren memoria omentzeko gonbita luzatuz. Orain, familia hautsi eta Euskal Herria uztera eraman zuen hilketatik 50 urte betetzen direnean, berriro ekarri du gogora Aingeru Berazadi.

Memoria Historikoa Politika Gizartea

ZUZENEAN
Duela  min.

ZUZENEAN
Duela  min.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X