Laguntza humanitarioa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Askatasunaren Ontzidiko 'Madleen' belaontzia Ashdodeko portura eraman dute, Israelek abordatu ondoren

David Mencer Israelgo Gobernuaren bozeramaileak adierazi duenez, ekintzaileak "laster" deportatuko dituzte jatorrizko herrialdeetara. Bozeramaileak, gainera, ekimena barregarri utzi nahi izan du, flotilla bat baino gehiago, "selfientzako yate" bat zela adierazi baitu. 

Ashdod (Israel), 09/06/2025.- The ship Madleen moors at the port of Ashdod, Israel, 09 June 2025. Israeli Navy intercepted the Gaza-bound Freedom Flotilla Coalition (FFC) ship Madleen carrying a small shipment of humanitarian aid in international waters on 09 June 2025. Israeli authorities said the flotilla was prevented from breaking a Gaza Strip blockade and was escorted to Israel's port of Ashdod, adding that its passengers were expected to return to their home countries. EFE/EPA/ABIR SULTAN BEST QUALITY AVAILABLE

Askatasunaren Ontzidiko 'Madleen' belaontzia, Ashdoden porturatzen. Argazkia: EFE

author image

Agencias | EITB

Azken eguneratzea

Gaur goizaldean Israelek nazioarteko uretan atzemandako Askatasunaren Ontzidiko 12 ekintzaileak Ashdod portura eraman dituzte dagoeneko, Mikel Ayestaran EITBko berriemaileak aurreratu duenez. Honenbestez, Madleen belaontzia porturatu da.

Adalah erakundeak berretsi duenez, ontzidian dauden ekintzaileak, tartean Greta Thumberg aktibista klimatikoa, Israelek Gazan duen blokeoa hausteko "misio zibil" bateko kide dira, eta "legez kanpokotzat" jo du nazioarteko uretan atzeman eta atxilotu izana.

Bestalde, David Mencer Israelgo Gobernuaren bozeramaileak bideokonferentzia batean adierazi duenez, Gaza parean atzemandako ontzia Israelgo Ashdod portura atoian eramaten ari dira, eta bertan dauden ekintzaileak "laster" deportatuko dituzte jatorrizko herrialdeetara.

Bozeramaileak, gainera, ekimena barregarri utzi nahi izan du, Gazarako laguntza humanitarioa zuen flotilla bat baino gehiago, "selfientzako yate” bat zela adierazi baitu. “Ez zen laguntza humanitarioa, Instagrameko aktibismoa baizik", erantsi du.

Mencer Israelen jokabidea justifikatzen saiatu da, argudiatuz ontzia Gazara iristen uzteak "Iranek babestutako terrorismoari, mundu osoko estremistei eta sasi-ekintzaileei ateak irekiko lizkiekeela, Israelen legezko blokeoari buruzko titularren bila".

Blokeoa 2007tik

Israelek erabateko blokeoa ezarri zuen Gazan martxoaren 2an, Hamasek laguntza bereganatzen zuela argudiatuz, Tel Avivek beti egin ohi duen bezala. Laguntza maiatzaren 19an sartu zen berriro Zerrendara, baina oso modu mugatuan. Bitartean, dozenaka mila gazatar goseak daude dagoeneko, NBEren eta beste talde humanitario batzuen arabera.

Gazak Israelen lurreko, aireko eta itsasoko blokeoa jasaten du 2007tik (Egiptorekin muga egiten duen Rafaheko bidegurutzea ere kontrolpean hartu zuenetik), Hamasek hauteskundeak irabazi ondoren boterea hartu zuenetik.

Israelek Gazara laguntza zeraman 'Askatasunaren Ontzidiaren' itsasontzia atzeman du
Gazako Zerrenda Palestina Israel Ekialde Hurbila Giza eskubideak Gosea Gobernuz Kanpoko Erakundeak Ultraeskuina Benjamin Netanyahu Munduko albisteak

Nazioarteari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu