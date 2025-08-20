El BOPV publica el procedimiento de declaración de Vitoria-Gasteiz como zona de mercado residencial tensionado
Se abre ahora un periodo de 20 días hábiles para la posible presentación de alegaciones. De las capitales vascas, San Sebastián ya ha sido formalmente declarada zona tensionada, mientras que en Bilbao el inicio del procedimiento se publicó el 30 de mayo en el BOPV.
El Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) ha publicado este miércoles el inicio del procedimiento para la declaración de Vitoria-Gasteiz como zona de mercado residencial tensionado. Esto supone el arranque de un camino en el que todavía quedan algunos pasos administrativos por dar hasta que de manera definitiva se produzca la declaración solicitada por el Ayuntamiento de la capital alavesa al Gobierno Vasco.
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz aprobó el 3 de julio la solicitud de declaración de zona tensionada de todo el casco urbano de la ciudad más las entidades menores de Abetxuko, Aretxabaleta, Armentia, Betoño, Ali y Gardelegui, donde viven 256 000 personas, el 97,9 % de la población.
Se excluye la zona rural, que supone un 2,08 % del total de población. En estos espacios no es frecuente el alquiler a precios elevados como puede darse en otros lugares de la capital alavesa.
Siguientes pasos
Tras la publicación de la orden del Departamento Vasco de Vivienda y Agenda Urbana en el BOPV se abre un plazo de 20 días hábiles para la presentación de alegaciones.
Una vez concluyan los trámites correspondientes y si el procedimiento sigue adelante, el Gobierno Vasco declarará definitivamente a Vitoria-Gasteiz zona tensionada y el expediente será trasladado al Ministerio de Vivienda, que asumirá la última fase administrativa del proceso y que tendría que publicar esta declaración en el Boletín Oficial del Estado.
Para una declaración de zona tensionada es preciso que se cumpla al menos uno de los dos criterios que establece la Ley por el derecho a la vivienda. El primero es que la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler, más los gastos y suministros básicos, supere el 30 % de los ingresos medios.
El segundo es que los precios de la vivienda en la zona hayan crecido un 3 % más que el IPC registrado en la comunidad autónoma de referencia en los cinco años anteriores.
De las capitales vascas, San Sebastián ya ha sido formalmente declarada zona tensionada, concretamente el pasado 29 de julio con su publicación en el Boletín Oficial del Estado, mientras que en Bilbao el inicio del procedimiento se publicó el 30 de mayo en el BOPV.
Más noticias sobre economía
El grupo chino Qinghai renuncia a invertir 270 millones en Mina Muga de Sangüesa
Highfield Resources Limited, promotora del proyecto Mina Muga a través de su filial Geoalcali, asegura que mantiene conversaciones con los inversores y explora nuevas opciones de financiación para seguir adelante con el proyecto.
Manzanos bajo placas solares: Vitoria-Gasteiz instalará la primera planta fotovoltaica para producir manzanas de sidra
Se trata de un proyecto pionero de Iberdrola que pretende también producir energía eléctrica renovable. La estructura fotovoltaica dará sombra a una plantación de manzanos autóctonos para la elaboración de sidra de calidad.
Alstom vuelve a recurrir la adjudicación a CAF del macrocontrato para renovar la flota de trenes en Bélgica
La multinacional francesa tendrá que exponer sus nuevos argumentos al Consejo de Estado, que ya se pronunció a favor de la empresa con sede en Beasain.
Los trabajadores de Serveo en Basauri cancelan la huelga mientras continúan las negociaciones sobre el ERE
Los trabajadores de Serveo en Basauri han decidido suspender la huelga prevista para este lunes tras abrirse nuevas negociaciones con la empresa sobre el ERE, que contempla el despido de 22 de los 39 trabajadores.
Pensionistas se manifiestan en Bilbao para pedir que las pensiones mínimas sean complementadas en Euskadi hasta el SMI
Durante el recorrido han coreado lemas como "parlamentarios, esta ILP hay que aprobar", "pensión mínima, salario mínimo" o "a las residencias, más atención". El colectivo exigir que las pensiones mínimas sean complementadas en Euskadi hasta el salario mínimo interprofesional.
Las exportaciones de la CAV retroceden ligeramente, un 0,7 %, en el primer semestre
En total, Euskadi ha exportado por un importe de 15 716,9 millones de euros, 109,5 millones menos que en los mismos meses de 2024, aunque el saldo comercial acumulado desde enero sigue siendo positivo, de 2113 millones de euros.
La ocupación media de hoteles y alojamientos rurales de Euskadi supera el 90 % en la primera quincena de agosto
Asimismo, las previsiones son, en general, buenas de cara a la segunda quincena de agosto.
El Gobierno Vasco concede la autorización administrativa previa a la planta fotovoltaica 'Beitia' de Ribera Baja en Álava
El proyecto contempla más de 7.000 paneles para 4 MWn de potencia instalada.
Los sindicatos cifran en un 85 % el seguimiento de la jornada de huelga en el servicio de BetiON
El comité convocante exige la readmisión de una trabajadora despedida el pasado 16 de julio, medidas alternativas al régimen sancionador, y la puesta en marcha de protocolos efectivos de protección ante agresiones, y no descartan nuevas convocatorias de huelga, si no se toman medidas urgentes.