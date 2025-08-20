ETXEBIZITZA

EHAAk Gasteiz bizitegi-merkatu tentsionatuko eremu izendatzeko prozedura argitaratu du

Orain alegazioak aurkezteko 20 eguneko epea irekiko da. Donostia dagoeneko ofizialki izendatu dute eremu tentsionatu, eta, Bilbori dagokionez, berriz, maiatzaren 30ean argitaratu zen prozeduraren hasiera EHAAn.

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkariak (EHAA) asteazken honetan argitaratu du Gasteiz bizitegi-merkatu tentsionatu izendatzeko prozedura. Hori eginda, aurrerapauso bat eman da aurrera, baina oraindik urrats administratibo batzuk falta dira Arabako hiriburuko Udalak eskatutako adierazpena behin betiko eskuratu arte. 

Pasa den uztailaren 3an Gasteizko Udalak hirigune osoa eta Abetxuku, Aretxabaleta, Armentia, Betoñu, Ehari eta Gardelegiko eremuak gune tentsionatu izendatzeko eskaera onartu zuen. Gune horietan 256.000 pertsona bizi dira, biztanleen % 97,9.  Hortik kanpo geratzen dira landa-eremuak; izan ere, gune horietan ez da ohikoa alokairua prezio altuetan jartzea.

Ondorengo urratsak

Orain, Etxebizitza eta Hiri Agenda Sailaren agindua EHAAn argitaratu ondoren, 20 eguneko epea ireki da alegazioak aurkezteko.

Dagozkion izapideak amaitu ondotik, eta prozedurak aurrera jarraitzen badu, Eusko Jaurlaritzak Gasteiz behin betiko izendatuko du eremu-tentsionatu, eta espedientea Etxebizitza Ministerioari helaraziko zaio. Ministerioak bere gain hartuko du prozesuaren azken fase administratiboa, eta Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu beharko du.

Zona tentsionatu izendatzeko, Legeak etxebizitzarako eskubideari buruz ezartzen dituen bi irizpideetako bat bete behar da, gutxienez. Lehena da hipotekaren edo alokairuaren kostuaren batez besteko karga, oinarrizko gastu eta hornidurak gehituta, batez besteko diru-sarreren % 30 baino handiagoa izatea.

Bigarrena, eremu horretako etxebizitzen prezioak aurreko bost urteetan erkidego horretan erregistratutako KPIaren alderatuta % 3 hazi izana da.

Euskal hiriburuei dagokienez, Donostia dagoeneko ofizialki izendatu dute eremu tentsionatu, uztailaren 29an, Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu ondotik; Bilbon, berriz, maiatzaren 30ean argitaratu zen prozeduraren hasiera EHAAn.

