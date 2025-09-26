Será noticia: CAF, apertura del año judicial y Zinemaldia
Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este viernes, 26 de septiembre de 2025:
- CAF: La empresa con sede en Beasain, CAF, ha asegurado que no ha constatado "ninguna vulneración de los derechos humanos" en el proyecto del tren de Jerusalén que, al contrario, "genera —dice— impactos positivos en la población como han corroborado informes de expertos independientes". CAF ha emitido este jueves por primera vez un comunicado para marcar su posición en este proyecto ferroviario. En los últimos días ha aumentado la presión CAF, en vísperas de la publicación de la lista de la ONU.
- Apertura del año judicial: El lehendakari Imanol Pradales y el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, acuden al acto de Apertura del Año Judicial 2025-2026 en Euskadi que se celebrará en el Tribunal Superior de Justicia en el País Vasco (TSJPV.).
- Zinemaldia: La 73ª edición del Festival de Cine de San Sebastián afronta ya la recta final. Este viernes la actriz Jennifer Lawrence recibirá el Premio Donostia en una gala que arrancará a las 18:00 horas en el Kursaal, acto que se podrá seguir en directo en Orain.
Más noticias sobre economía
Los jardineros de Vitoria-Gasteiz cumplen medio año en huelga sin avances y con una manifestación prevista para esta tarde
El conflicto no avanza fundamentalmente por la brecha entre lo que los jardineros exigen (convenio propio, subidas salariales importantes, condiciones dignas) y lo que la empresa y el Ayuntamiento están dispuestos a asumir, tanto económica como institucionalmente. Además, la mediación no ha logrado acercar a las partes de forma significativa.
D'Anjou sobre CAF: "Debemos diferenciar su actividad del resto de lecturas"
El consejero de Hacienda y Finanzas no ha querido entrar en valoraciones en relación al comunicado que ha publicado la empresa CAF afirmando que el tranvía que está construyendo en Jerusalén no "vulnera los derechos humanos". Ha comentado que es una empresa privada que hace trenes y que se debe diferenciar su actividad de otras lecturas.
CAF, en el punto de mira por su proyecto ferroviario en tierras ocupadas de Palestina
Un informe de la ONU, que será presentado el próximo lunes, situaría a la empresa beasaindarra entre las compañías que se benefician de los crímenes de Israel en Palestina.
CAF dice que el proyecto del tren de Jerusalén “no vulnera los derechos humanos”
La empresa de Beasain ha emitido este jueves por primera vez un comunicado para marcar su posición en este proyecto ferroviario.
Multitudinaria manifestación de los pensionistas en Vitoria-Gasteiz para mostrar su indignación
Centenares de pensionistas se han manifestado desde la plaza de la Virgen Blanca hasta el Parlamento Vasco porque ni siquiera han tomado en consideración la Iniciativa Legislativa Popular trasladada por ellos mismos a la cámara. La propuesta, que contaba con el apoyo de 140 000 firmas, ha contado con el apoyo de EH Bildu y Sumar.
La compra de viviendas en Euskadi se modera al subir un 12,3 % en julio
En julio de 2024, el número de compraventa de vivienda se incrementó un 29,2 %. Respecto a la firma de hipotecas, se mantiene un fuerte crecimiento, del 25,7 %, con lo que se consolida la tendencia al alza.
La plantilla de Petronor inicia huelga indefinida por la "ampliación de jornada encubierta" que supone el nuevo vestuario
La plantilla ha apoyado por amplia mayoría la postura defendida por los sindicatos integrantes del comité de empresa: UGT, CCOO, TU y ELA. La dirección de Petronor ha calificado la huelga de "desproporcionada e injustificada". La huelga indefinida comienza este jueves a partir de las 18:00 horas.
El Parlamento Vasco rechaza la ILP para equiparar pensiones mínimas con SMI
PNV, PSE-EE y Vox han votado en contra, el PP se ha abstenido y EH Bildu y Sumar han apoyado la iniciativa.
Las claves del ‘contrato del siglo’ adjudicado a CAF en Bélgica
El megacontrato oscilará entre 1695 y 3400 millones de euros para sustituir hasta 600 vagones de la compañía ferroviaria belga SNCB.