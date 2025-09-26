PRINCIPALES TITULARES
Será noticia: CAF, apertura del año judicial y Zinemaldia

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
La planta de CAF en Beasain. Foto de archivo: EITB
Euskaraz irakurri: Albiste izango dira: CAF, urte judizialaren hasiera eta Zinemaldia
author image

EITB

Última actualización

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este viernes, 26 de septiembre de 2025:

CAF: La empresa con sede en Beasain, CAF, ha asegurado que no ha constatado "ninguna vulneración de los derechos humanos" en el proyecto del tren de Jerusalén que, al contrario, "genera —dice— impactos positivos en la población como han corroborado informes de expertos independientes". CAF ha emitido este jueves por primera vez un comunicado para marcar su posición en este proyecto ferroviario. En los últimos días ha aumentado la presión CAF, en vísperas de la publicación de la lista de la ONU. 

Apertura del año judicial: El lehendakari Imanol Pradales y el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, acuden al acto de Apertura del Año Judicial 2025-2026 en Euskadi que se celebrará en el Tribunal Superior de Justicia en el País Vasco (TSJPV.). 

Zinemaldia: La 73ª edición del Festival de Cine de San Sebastián afronta ya la recta final. Este viernes la actriz Jennifer Lawrence recibirá el Premio Donostia en una gala que arrancará a las 18:00 horas en el Kursaal, acto que se podrá seguir en directo en Orain. 

Industria Empresarios Gipuzkoa Festival de Cine de San Sebastián Donostia-San Sebastián Tribunal Superior de Justicia del País Vasco Imanol Pradales Economía

huelga
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Los jardineros de Vitoria-Gasteiz cumplen medio año en huelga sin avances y con una manifestación prevista para esta tarde

El conflicto no avanza fundamentalmente por la brecha entre lo que los jardineros exigen (convenio propio, subidas salariales importantes, condiciones dignas) y lo que la empresa y el Ayuntamiento están dispuestos a asumir, tanto económica como institucionalmente. Además, la mediación no ha logrado acercar a las partes de forma significativa.
