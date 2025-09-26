Será noticia: CAF, apertura del año judicial y Zinemaldia

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este viernes, 26 de septiembre de 2025:

- CAF: La empresa con sede en Beasain, CAF, ha asegurado que no ha constatado "ninguna vulneración de los derechos humanos" en el proyecto del tren de Jerusalén que, al contrario, "genera —dice— impactos positivos en la población como han corroborado informes de expertos independientes". CAF ha emitido este jueves por primera vez un comunicado para marcar su posición en este proyecto ferroviario. En los últimos días ha aumentado la presión CAF, en vísperas de la publicación de la lista de la ONU.

- Apertura del año judicial: El lehendakari Imanol Pradales y el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, acuden al acto de Apertura del Año Judicial 2025-2026 en Euskadi que se celebrará en el Tribunal Superior de Justicia en el País Vasco (TSJPV.).

- Zinemaldia: La 73ª edición del Festival de Cine de San Sebastián afronta ya la recta final. Este viernes la actriz Jennifer Lawrence recibirá el Premio Donostia en una gala que arrancará a las 18:00 horas en el Kursaal, acto que se podrá seguir en directo en Orain.