TITULAR NAGUSIAK
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Albiste izango dira: CAF, urte judizialaren hasiera eta Zinemaldia

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.

CAFek Beasainen duen lantegia. Artxiboko argazkia: EITB
author image

EITB

Azken eguneratzea

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2025eko irailaren 26an, hedabideetako lerroburu nagusiak:

CAF:  Azken egunotan areagotu egin da Beasaingo enpresaren gaineko presioa, Jerusalemgo tranbia proiektuari uko egin diezaion. CAFek adierazi du ez duela "giza eskubiderik urratu" Jerusalemgo trenaren proiektuan, aitzitik, "herritarrei eragin positiboa ekarriko” diela, "aditu independenteen txostenek agerian utzi duten moduan". CAFen adierazpena dator, astelehenean Nazio Batuek, Israelen probetxua ateratzen duten zerrenda beltza publiko egin atarian.

Urte judizialaren hasiera:  EAEko urte judizialaren hasiera ekitaldian parte hartu dute Imanol Pradales lehendakariak eta Felix Bolaños Espainiako Gobernuko Presidentetzako, Justiziako eta Gorteekiko Harremanetarako ministroak parte hartuko dute, besteak beste. Ekitaldia 18:00etan hasiko da Kursaalen eta zuzenean jarraitu ahal izango da Orain-en. 

Zinemaldia: Donostiako Zinemaldia azken txanpan sartu da eta Jennifer Lawrence aktoreak edizio honetako bigarren Donostia Saria jasoko du. Ekitaldia 18:00etan hasiko da Kursaalen eta zuzenean jarraitu ahal izango da Orain.en. 

Industria Enpresaburuak Gipuzkoa Zinemaldia Donostia EAEko Justizia Auzitegi Nagusia Imanol Pradales Ekonomia

Ekonomiari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu