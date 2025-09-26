Albiste izango dira: CAF, urte judizialaren hasiera eta Zinemaldia
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2025eko irailaren 26an, hedabideetako lerroburu nagusiak:
- CAF: Azken egunotan areagotu egin da Beasaingo enpresaren gaineko presioa, Jerusalemgo tranbia proiektuari uko egin diezaion. CAFek adierazi du ez duela "giza eskubiderik urratu" Jerusalemgo trenaren proiektuan, aitzitik, "herritarrei eragin positiboa ekarriko” diela, "aditu independenteen txostenek agerian utzi duten moduan". CAFen adierazpena dator, astelehenean Nazio Batuek, Israelen probetxua ateratzen duten zerrenda beltza publiko egin atarian.
- Urte judizialaren hasiera: EAEko urte judizialaren hasiera ekitaldian parte hartu dute Imanol Pradales lehendakariak eta Felix Bolaños Espainiako Gobernuko Presidentetzako, Justiziako eta Gorteekiko Harremanetarako ministroak parte hartuko dute, besteak beste. Ekitaldia 18:00etan hasiko da Kursaalen eta zuzenean jarraitu ahal izango da Orain-en.
- Zinemaldia: Donostiako Zinemaldia azken txanpan sartu da eta Jennifer Lawrence aktoreak edizio honetako bigarren Donostia Saria jasoko du. Ekitaldia 18:00etan hasiko da Kursaalen eta zuzenean jarraitu ahal izango da Orain.en.
Ekonomiari buruzko albiste gehiago
Urte erdi bete dute greban Gasteizko lorezainek, aurrerapausorik gabe eta manifestazio handi baten esperoan
Gatazkak ez du argirik ikusi, funtsean, lorezainek eskatzen dutenaren (hitzarmen propioa, soldata igoera garrantzitsuak eta la baldintza duinak) eta enpresa eta Udala ekonomikoki zein instituzionalki beren gain hartzeko prest daudenaren arteko arrakala dela eta. Gainera, bitartekaritzak ez du bi aldeen arteko hurbilketa lortu.
D’Anjou, CAFi buruz: "Ez dira gauzak nahastu behar, beraiek trenak egiten dituzte"
Ogasun eta Finantza sailburuak ez du aparteko baloraziorik egin nahi izan CAF enpresak argitaratu duen komunikatuari buruz, Jerusalemen eraikitzen ari den tranbiak ez dituela "giza eskubideak urratzen" esanez. Trenak egiten dituen enpresa pribatua dela, eta gauzak argitzen uzteko eskatu du. "Beraiei utzi behar diegu erabakiak hartzen", esan du.
Palestinako lur okupatuetan duen trenbide-proiektuak nazioartearen begiradapean jarri du CAF
Uztailean aurreratu zuen txosten batean, NBEk salatzen du CAF enpresak Israelen okupazio politikei etekina ateratzen diela.
CAFek dio Jerusalemgo trenaren proiektuak ez dituela "giza eskubideak urratzen"
Beasaingo enpresak komunikatu bat igorri du ostegun honetan, lehen aldiz, bere posizioa adierazteko.
Pentsiodunen manifestazio jendetsua Gasteizen, haserre daudela adierazteko
Ehunka pentsiodunek manifestazioa egin dute Andre Maria Zuriaren plazatik Eusko Legebiltzarrera, ganberara eramandako herri-ekimen legegilea aintzat hartu ez dutelako. Proposamenak 145.000 sinadura zekartzan, eta EH Bilduren eta Sumarren babesa jaso du.
Etxebizitzen salerosketa moteldu da Euskadin, uztailean % 12,3 igo da eta
2024ko uztailean, etxebizitzen salerosketa-kopuruak % 29,2 egin zuen gora. Bestalde, hipoteken sinadurek goranzko joerari eutsi diote, % 25,7ko igoera izan zuten.
Petronorreko langileek greba mugagabea hasiko dute, aldagela berriak "ezkutuko lanaldia luzatzea" dakarrelako
Langileek batzarrean hartu dute erabakia. Petronorren zuzendaritzak "neurriz kanpokotzat" jo du greba. Ostegun honetako 18:00etan abiatuko dute lanuztea.
Eusko Legebiltzarrak ez du onartu gutxieneko pentsioak gutxieneko soldatarekin parekatzea tramitera eramatea
EAJk, PSE-EEk eta Voxek kontra bozkatu dute, PP abstenitu egin da eta EH Bilduk eta Sumarrek ekimena babestu dute.
CAFi Belgikan esleitutako "mendeko kontratua", zenbakitan
Gipuzkoako enpresak Belgikako trenen bagoiak egiteko kontratu publiko bat lortu du, 1.695 eta 3.400 milioi euro artekoa.