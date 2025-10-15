INFLACIÓN
El IPC interanual repunta hasta el 3,3 % en la CAV y el 2,8 % en Navarra, en septiembre

En el Estado español el IPC ha repuntado tres décimas su tasa interanual, hasta el 3 %.
La evolución de la inflación interanual se debe principalmente a la evolución de los precios de los carburantes y la luz. Foto de archivo: EFE

EITB

El Índice de Precios de Consumo (IPC) ha repuntado en septiembre hasta el 3,3 % en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) y el 2,8 % en Navarra, según los datos facilitados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En concreto, la tasa interanual se ha situado cinco décimas por encima de la registrada en agosto en la CAV y tres décimas por encima en Navarra. La evolución de la inflación interanual se debe, principalmente, a la evolución de los precios de los carburantes y la luz.

De agosto a septiembre, el IPC ha bajado un 0,3 % en la CAV y un 0,7 % en Navarra. 

En lo que va de año, los precios se han encarecido en la CAV un 1,8 % y un 1,2 % en Navarra.

La inflación interanual de los alimentos se ha situado en un 3,4 % en la CAV, seis décimas más que en agosto, y en el 2,7 % en Navarra (tres décimas más respecto a agosto). 

En el conjunto del Estado español, la tasa interanual ha aumentado tres décimas en septiembre hasta situarse en el 3,0 %. 

La inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) se mantuvo en septiembre en el 2,4%, una décima por encima del dato avanzado por el INE a finales del mes pasado. 

