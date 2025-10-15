INFLAZIOA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Urte arteko KPIa % 3,3raino igo da EAEn eta % 2,8raino Nafarroan, irailean

Espainiako Estatuan, urtebeteko inflazioa hiru hamarren hazi da, % 3raino.

gasolina combustible gasolinera erregaia

Batez ere, erregaien eta elektrizitatearen prezioaren eboluzioak eragin du prezioen igoera. Artxiboko argazkia: EFE

author image

EITB

Azken eguneratzea

Prezioek gora egiten jarraitzen dute Euskal Autonomia Erkidegoan (EAE) eta Nafarroan. Kontsumorako Prezioen Indizearen (KPI) urtebeteko tasa % 3,3an kokatu da irailean EAEn, eta % 2,8an Nafarroan, Espainiako Estatistika Institutuak gaur zabaldutako behin betiko datuen arabera.

Urte arteko tasak bost hamarren egin du gora EAEn, % 2,8tik % 3,3ra, eta hiru hamarren Nafarroan, % 2,5etik % 2,8ra. Batez ere, erregaien eta elektrizitatearen prezioaren eboluzioak eragin du prezioen igoera.

Abuztutik irailera, Kontsumorako Prezioen Indizea (KPI) hiru hamarren jaitsi da EAEn, eta zazpi, berriz, Nafarroan.

Urtea hasi zenetik, prezioak % 1,8 garestitu dira EAEn, eta % 1,2 Nafarroan.

Elikagaiak eta edariak batez beste % 3,4 garestitu dira irailean EAEn, aurreko urteko hilabete bereko datuekin alderatuta (abuztuan baino sei hamarren gehiago). Nafarroan elikagaiak iaz hilabete berean baino % 2,7 garestiagoak dira (hiru hamarren gehiago abuztutik).

Espainiako Estatuan, urtebeteko tasa % 3an gelditu da, abuztutik hiru hamarren igota. 

Bestalde, azpiko inflazioa (energia eta elikagai freskoak kontuan hartzen ez dituena) % 2,4an mantendu da.

KPIa Kontsumoa Euskal Autonomia Erkidegoa Nafarroa Espainia Erregaiak Elektrizitatea Ekonomia

Ekonomiari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu