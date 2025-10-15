Urte arteko KPIa % 3,3raino igo da EAEn eta % 2,8raino Nafarroan, irailean
Espainiako Estatuan, urtebeteko inflazioa hiru hamarren hazi da, % 3raino.
Prezioek gora egiten jarraitzen dute Euskal Autonomia Erkidegoan (EAE) eta Nafarroan. Kontsumorako Prezioen Indizearen (KPI) urtebeteko tasa % 3,3an kokatu da irailean EAEn, eta % 2,8an Nafarroan, Espainiako Estatistika Institutuak gaur zabaldutako behin betiko datuen arabera.
Urte arteko tasak bost hamarren egin du gora EAEn, % 2,8tik % 3,3ra, eta hiru hamarren Nafarroan, % 2,5etik % 2,8ra. Batez ere, erregaien eta elektrizitatearen prezioaren eboluzioak eragin du prezioen igoera.
Abuztutik irailera, Kontsumorako Prezioen Indizea (KPI) hiru hamarren jaitsi da EAEn, eta zazpi, berriz, Nafarroan.
Urtea hasi zenetik, prezioak % 1,8 garestitu dira EAEn, eta % 1,2 Nafarroan.
Elikagaiak eta edariak batez beste % 3,4 garestitu dira irailean EAEn, aurreko urteko hilabete bereko datuekin alderatuta (abuztuan baino sei hamarren gehiago). Nafarroan elikagaiak iaz hilabete berean baino % 2,7 garestiagoak dira (hiru hamarren gehiago abuztutik).
Espainiako Estatuan, urtebeteko tasa % 3an gelditu da, abuztutik hiru hamarren igota.
Bestalde, azpiko inflazioa (energia eta elikagai freskoak kontuan hartzen ez dituena) % 2,4an mantendu da.
Ekonomiari buruzko albiste gehiago
Grebak hezkuntzan izan duen jarraipen "zabala" nabarmendu dute sindikatuek
Iturri sindikalen arabera, lanuzteek "eragin handia" izan dute industrian, bereziki Gipuzkoan eta Bizkaian, eta "zertxobait txikiagoa", beste sektore batzuetan.
Albiste izango dira: Palestinaren aldeko lanuzteak, Abalos, epailearen aurrean eta Euskal Herriko Pintxo Txapelketako finala
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Palestinako genozidioa salatzeko lanuzteetan parte hartzeko deia egin dute sindikatuek
ELAk txanda bakoitzeko 4 orduko lanuzteak proposatu ditu. LAB, CCOO, UGT, Steilas, Esk, CGT, Etxalde eta Hiru sindikatuek deialdi bateratua egin dute eta 3 ordu proposatu dituzte. Hala ere, Hezkuntzan greba orokorra deitu da.
Bankuan akzioak dituzten Sabadellen bezeroen % 2,8k onartu dute BBVAren eskaintza
Akziodun horiek Sabadell bankuaren kapitalaren % 1,1 ordezkatzen dute. Kataluniako bankuak azaldu duenez, bezero diren akziodun txikiak kapitalaren % 30,8ren jabe dira.
Euskadik 20 mila milioi euro baino gehiago bilduko du estreinakoz
Finantzen Euskal Kontseiluak aspaldian jarritako helburu muga, beraz, gaindituko da, ekonomiaren ziurgabetasunak markaturiko garaia izanagatik ere. Iaz baino % 9,4 gehiago bilduko dute EAEko ogasunek.
Euskal gazteria ia 30 urterekin emantzipatzen da, Europako batez bestekoa baino 4 urte beranduago
Gazteen Euskal Behatokiak egindako azken ikerketaren arabera, emakumezkoak gizonezkoak baino ia urtebete lehenago emantzipatzen dira.
Palestinaren aldeko lanuzteerako ezarritako gutxieneko zerbitzuak
Lan Sailak sinatutako aginduan funtsezko sektoreetan mantendu beharreko funtsezko prestazioak ezartzen da, hala nola osasuna, garraioa, hezkuntza, gizarte-zerbitzuak, energia eta justizia.
Joel Mokyr, Philippe Aghion eta Peter Howitt ekonomialariek irabazi dute 2025eko Ekonomiaren Nobel saria
Suediako Zientzien Errege Akademiak hiru ekonomialariak saritu ditu "berrikuntzak bultzatutako hazkunde ekonomikoa azaltzeagatik".
EHUko Ikasle Kontseiluak bat egin du urriaren 15erako Palestinaren alde deitutako greba orokorrarekin
Ikasle Kontseiluak ohar bidez azaldu duenez, indarkeria amaitzea eta palestinarren giza eskubideak babestea eskatzen duten mobilizazioetan parte hartzea errazteko asmoz deitu dute etenaldi akademikoa.