FRACASA LA OPA DEL BBVA A SABADELL
Torres no piensa dimitir porque su continuidad al frente del BBVA no dependía de la opa a Sabadell

El presidente del BBVA ha explicado que ha sido el consejo de administración en pleno el que ha tomado todas las decisiones, incluida la de presentar la oferta.
Carlos-Torres-presidente-BBVA-junta-general-accionistas-efe
Carlos Torres (BBVA). Foto de archivo: EFE
author image

Agencias | EITB

Última actualización

