Torresek ez du dimititzeko asmorik, BBVAk Sabadell erosteko ahaleginak porrot egin arren
BBVAko presidenteak azaldu duenez, administrazio kontseiluak hartu ditu erabaki guztiak, eskaintza aurkeztearena barne.
Carlos Torres BBVAko presidenteak ez du dimisioa aurkezteko asmorik, Bilbon egoitza duen bankuak Sabadell erosteko eskaintzak porrot egin arren. Hala iragarri du ostiral honetan, hedabideen aurrean. Torresen arabera, presidente karguan jarraitu ala ez zegoen eskaintza publikoaren emaitzaren menpe.
Torresek azaldu duenez, administrazio kontseiluak hartu ditu erabaki guztiak, eskaintza aurkeztearena barne. Are gehiago, administrazio kontseiluaren babesa ez ezik, akziodunen batzarrarena ere baduela nabarmendu du.
Bankariak eskaintza publikoaren emaitza onartu du, baina aitortu du ez dela espero zutena. BBVAk ez du Sabadellen kapitalaren % 26 ere bereganatu.
Etorkizunean beste saiakeraren bat egingo duten galdetuta, baztertu egin du aukera hori, eta aurrera begiratu beharra dagoela azpimarratu du.
Sabadell bankuak, bere aldetik, "balio handiagoa" sortu du
Josep Oliu Sabadell bankuko presidenteak eta Cesar Gonzalez-Bueno kontseilari ordezkariak eskerrak eman dizkie akziodun, bezero eta langileei, BBVAren eskaintza publikoaren aurrean emandako erantzunarengatik. Horien hitzetan, Sabadell bankuak bere aldetik jarraituta "balio handiagoa" sortuko du.
Oliu eta Gonzalez-Buenok ohar batean adierazi dutenez, Sabadellek "bakarkako bidea egiten jarraitu ahal izango du, eta duela 144 urte baino gehiago hasi zuen bidean aurrean egin".
Catalunya Radio katean egin dioten elkarrizketan, operazioa espero ez bezala amaitu dela aitortu du. "Ez genuen hain emaitza garbirik espero", gaineratu du.
Kataluniako bankuko presidenteak azaldu duenez, Carlos Torres BBVAko presidentearekin hitz egin du bart, eta ez batak ez besteak ez zuten emaitza hori espero. Biek ala biek uste zuten BBVAk Sabadellen kapitalaren % 30 gutxienez eskuratuko zuela (operazioarekin aurrera jarraitu ahal izateko gainditu beharreko langa).
