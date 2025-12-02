La OCU reitera la seguridad de la carne de cerdo y avisa de una posible caída de precio

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha trasladado a los ciudadanos un mensaje de tranquilidad ante los casos detectados de peste porcina africana (PPA) y ha asegurado que el consumo de carne de cerdo es seguro para la salud humana, aunque se podría producir una bajada de su precio.



En un comunicado, la OCU ha reiterado el mensaje de calma hacia los consumidores ya que, aunque tienen una "alta mortalidad" en cerdos y jabalís, no se transmite a personas ni por contacto ni por la ingesta de carne o productos derivados, ha precisado.



"Aún en el hipotético caso de que se consumieran carne y embutidos de cerdo o jabalí enfermos, no existiría riesgo para la salud", ha remarcado la organización.



No obstante, la OCU ha puesto el foco en los precios, que podrían bajar en caso de restricciones comerciales internacionales a la exportación de los derivados del cerdo desde alguna región del país.



La OCU ha recordado que la PPA se erradicó en España en 1995 gracias a un programa nacional "muy estricto" y "reconocido" internacionalmente, aunque países del Este y del Sur de Europa aún siguen teniendo casos, sobre todo en jabalíes, ha precisado.