PESTE PORCINA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

La OCU reitera la seguridad de la carne de cerdo y avisa de una posible caída de precio

La Organización de Consumidores y Usuarios ha recordado que la PPA se erradicó en España en 1995, aunque países del Este y del Sur de Europa aún siguen teniendo casos, sobre todo en jabalíes.
Diseño sin título - 1
Euskaraz irakurri: OCUk txerri-haragiaren segurtasuna berretsi du eta prezioak behera egin dezakeela ohartarazi du
author image

Agencias | EITB

Última actualización

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha trasladado a los ciudadanos un mensaje de tranquilidad ante los casos detectados de peste porcina africana (PPA) y ha asegurado que el consumo de carne de cerdo es seguro para la salud humana, aunque se podría producir una bajada de su precio.

En un comunicado, la OCU ha reiterado el mensaje de calma hacia los consumidores ya que, aunque tienen una "alta mortalidad" en cerdos y jabalís, no se transmite a personas ni por contacto ni por la ingesta de carne o productos derivados, ha precisado.

"Aún en el hipotético caso de que se consumieran carne y embutidos de cerdo o jabalí enfermos, no existiría riesgo para la salud", ha remarcado la organización.

No obstante, la OCU ha puesto el foco en los precios, que podrían bajar en caso de restricciones comerciales internacionales a la exportación de los derivados del cerdo desde alguna región del país.

La OCU ha recordado que la PPA se erradicó en España en 1995 gracias a un programa nacional "muy estricto" y "reconocido" internacionalmente, aunque países del Este y del Sur de Europa aún siguen teniendo casos, sobre todo en jabalíes, ha precisado.

Consumo Economía

Te puede interesar

FOTODELDIA GRAFCAT5210. BARCELONA, 01/12/2025.- Aspecto de uno de los accesos al Parque Natural de Collserola, alertando de la presencia de la peste porcina hallada en jabalíes autóctonos de la zona, este lunes, cuando se ha activado a 117 efectivos y 25 vehículos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que llegarán a lo largo del día, para ayudar a controlar la Peste Porcina Africana (PPA), cuando ya se han confirmado seis jabalíes infectados. EFE/Enric Fontcuberta
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

La hipótesis del ‘bocadillo contaminado’ como foco del brote de peste porcina incendia al sector del transporte en Cataluña

La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) ha reaccionado con indignación después de que el conseller Òscar Ordeig sugiriera que la peste porcina africana podría haber llegado por carretera a través de un embutido contaminado arrojado en una zona de tránsito de camiones. El sector defiende la profesionalidad de los conductores y ha pedido prudencia y rigor en plena investigación del brote detectado en Collserola.
Cargar más