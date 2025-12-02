TXERRIEN IZURRIA
OCUk txerri haragiaren segurtasuna berretsi du, eta prezioak behera egin dezakeela ohartarazi du

Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Erakundeak gogorarazi duenez, txerrien izurria 1995ean desagerrarazi zen Espainian, nahiz eta Europa Ekialdeko eta Hegoaldeko herrialdeek oraindik ere kasuak izaten jarraitzen duten, batez ere basurdeetan.

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Kontsumitzaile eta Erabiltzaileen Erakundeak (OCU) lasaitasun mezua helarazi die herritarrei, Afrikako txerri-izurritearen (PPA) kasuen aurrean, eta adierazi du txerri-haragiaren kontsumoa segurua segurua dela gizakien osasunerako, nahiz eta prezioaren jaitsiera gerta litekeen.

Ohar baten bidez, OCUk lasaitasun mezua berretsi du; izan ere, txerrietan eta basurdeetan "hilkortasun handia" duten arren, ez zaie pertsonei transmititzen, ez kontaktuaren bidez, ezta haragia edo horren eratorriak jateagatik ere, zehaztu du.

"Haragia eta txerri edo basurde hestebete gaixoak kontsumituko balira ere, ez litzateke osasunerako arriskurik egongo", azpimarratu du erakundeak.

Dena den, OCUk prezioetan jarri du arreta, eta prezioak jaitsi egin litezke, baldin eta nazioarteko merkataritza-murrizketarik balego txerriaren eratorriak herrialdeko eskualderen batetik esportatzeko.

OCUk gogorarazi duenez, txerri-izurritea 1995ean desagerrarazi zuten Espainian, nazioarte mailan "oso zorrotza" eta "aintzatetsia" izan zen programa bati esker, nahiz eta Europako ekialdeko eta hegoaldeko herrialdeek oraindik ere kasuak dituzten, batez ere basurdeei dagokienez, zehaztu duenez.

Kontsumoa Ekonomia

