Pensionistas realizan un encierro de 24 horas en Vitoria-Gasteiz, previo a las manifestaciones de este jueves

Unos cincuenta pensionistas se encerrarán durante 24 horas este miércoles en la iglesia de la Coronación, en Vitoria, como acto previo a unas manifestaciones el jueves en la capital alavesa y en Pamplona, organizadas por el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria (MPEH).



En la capital alavesa la manifestación que partirá a las 11:00 de la plaza Bilbao, pasará por delante del Parlamento y culminará a poca distancia de éste en la Catedral Nueva. En la capital navarra se llevará a cabo una concentración a las 11:30 ante su Parlamento y registrarán un escrito dirigido a todos los grupos parlamentarios.



Los motivos son similares: reivindicar un complemento a las pensiones mínimas (contributivas y no contributivas) equiparándolas al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y ser reconocido y aplicado de un modo individual.



Aunque las situaciones en el País Vasco y en Navarra son parcialmente diferentes, ya que la CAV la iniciativa legislativa popular fue rechazada por el PNV y el PSE y en los presupuestos para 2026, que se aprobarán el día 23, no habrá ninguna partida económica para complementar las pensiones mínimas, lo que sí se acordó en Navarra para el 2026.



En Navarra, merced al acuerdo entre el Gobierno y EH Bildu, se llevará a cabo el complemento a las pensiones mínimas hasta 1.100 euros en 14 pagas.



Para publicitar y animar la manifestación del 18, unos 50 pensionistas tomarán parte en un encierro de 24 horas que se llevará a cabo el miércoles día 17 en la iglesia de la Coronación, en Vitoria.



Se iniciará a las 10:00 de la mañana y culminará al día siguiente antes del inicio de la manifestación, a la que acudirán con los pertrechos del encierro y encabezarán la misma.