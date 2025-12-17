Pentsiodunen mugimendua 24 orduko itxialdi bat egiten ari da Gasteizen, ostegun honetako manifestazioen atarian
50 pentsiodun inguru 24 orduko itxialdi bat egiten ari dira Gasteizko Koroatzearen elizan. Bihar, itxialdia bukatuta, manifestazioa egingo dute Arabako hiriburuan, Lanbidearteko Gutxieneko Soldatarekin parekatutako gutxieneko pentsioen osagarri bat aldarrikatzeko. Iruñean ere deituta dago manifestazioa.
50 pentsiodun inguru itxialdia egiten ari dira asteazken honetan, 24 orduz, Koroatzearen elizan, Gasteizen, ostegunean Arabako hiriburuan eta Iruñean egingo diren manifestazioen bezperan.
Euskal Herriko Pentsiodunen Mugimenduak deitutako manifestazioa 11:00etan hasiko da, Gasteizen. Bilbo plazatik abiatuko dira, Legebiltzarraren aurretik igaro eta handik gertu amaituko da, Katedral Berrian. Nafarroako hiriburuan ere mobilizazioa deituta dago: elkarretaratzea 11:30ean izango da, Parlamentuaren aurrean, eta talde parlamentario guztiei zuzendutako idazkia erregistratuko dute.
Arrazoiak antzekoak dira: pentsio minimoen osagarri bat aldarrikatzea (kotizaziopekoak eta ez kontributiboak), Lanbidearteko Gutxieneko Soldatarekin (LGS) parekatzeko, eta pentsio horiek banaka aitortu eta aplikatzea.
Nahiz eta Euskal Herriko eta Nafarroako egoerak desberdinak izan, EAJk eta PSEk EAEn herri-ekimen legegilea baztertu zutelako eta 2026rako aurrekontuetan (hilaren 23an onartuko dira), ez da partida ekonomikorik egongo gutxieneko pentsioak osatzeko.
Nafarroan, ordea, Gobernuaren eta EH Bilduren arteko akordioari esker, 1.100 eurorainoko gutxieneko pentsioen osagarria egingo da, 14 ordainsaritan.
Berrikuntza gisa, desgaitasun intelektuala duten pertsonentzako 25 lanpostu eskainiko dira, zeladore eta zerbitzu langile kategorietarako. Horrez gain, betetzen zailak diren postuak eskuratzeko bigarren Lan Eskaintza Publikoa (LEP) deituko du Osakidetzak datorren urtean, oraindik hutsik dauden postu guztiak betetzeko asmoz.