El Ministerio de Agricultura insiste en no vacunar a toda la cabaña bovina de Euskadi, sino solo la de Gipuzkoa

El Gobierno Vasco ha confirmado, tras la reunión de la Rasve (Red de Alerta Sanitaria Veterinaria), que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion español insiste en no vacunar de forma preventiva a toda la cabaña bovina de Euskadi frente a la dermatosis nodular contagiosa, sino solo a la de Gipuzkoa.



Según han precisado fuentes del Departamento vasco de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, en el encuentro de la Rasve, Euskadi ha insistido en la vacunación preventiva de toda la cabaña bovina. Sin embargo, el Ministerio opina que solo sería necesaria en Gipuzkoa y en dos pequeñas zonas "colchón" de Álava y Bizkaia limítrofes con Gipuzkoa.

El ejecutivo de Lakua defiende que esta no sería suficiente, ya que en Euskadi hay zonas con ganadería abundante que no son limítrofes con Gipuzkoa, como Karrantza o Valdegobía.

La Comunidad Autónoma Vasca había solicitado ya, en la anterior reunión de esta Rasve, junto con Navarra y Aragón, la vacunación de toda la cabaña ganadera bovina, si bien la propuesta del Ministerio fue focalizar esa vacunación preventiva en una franja paralela limitando con Pirineos, como ha reiterado este lunes.

Francia ha registrado 115 focos y en España no se ha detactado ningún caso desde el pasado 24 de octubre, donde los 17 focos producidos se localizan en la provincia de Girona.

La consejería de Amaia Barredo está analizando el contenido del encuentro de hoy para realizar una lectura más en profundidad de lo que se ha tratado en la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria.