El Ministerio de Agricultura insiste en no vacunar a toda la cabaña bovina de Euskadi, sino solo la de Gipuzkoa
El Gobierno Vasco ha confirmado, tras la reunión de la Rasve (Red de Alerta Sanitaria Veterinaria), que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion español insiste en no vacunar de forma preventiva a toda la cabaña bovina de Euskadi frente a la dermatosis nodular contagiosa, sino solo a la de Gipuzkoa.
Según han precisado fuentes del Departamento vasco de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, en el encuentro de la Rasve, Euskadi ha insistido en la vacunación preventiva de toda la cabaña bovina. Sin embargo, el Ministerio opina que solo sería necesaria en Gipuzkoa y en dos pequeñas zonas "colchón" de Álava y Bizkaia limítrofes con Gipuzkoa.
El ejecutivo de Lakua defiende que esta no sería suficiente, ya que en Euskadi hay zonas con ganadería abundante que no son limítrofes con Gipuzkoa, como Karrantza o Valdegobía.
La Comunidad Autónoma Vasca había solicitado ya, en la anterior reunión de esta Rasve, junto con Navarra y Aragón, la vacunación de toda la cabaña ganadera bovina, si bien la propuesta del Ministerio fue focalizar esa vacunación preventiva en una franja paralela limitando con Pirineos, como ha reiterado este lunes.
Francia ha registrado 115 focos y en España no se ha detactado ningún caso desde el pasado 24 de octubre, donde los 17 focos producidos se localizan en la provincia de Girona.
La consejería de Amaia Barredo está analizando el contenido del encuentro de hoy para realizar una lectura más en profundidad de lo que se ha tratado en la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria.
Te puede interesar
Los descuentos al transporte público urbano e interurbano en Navarra continuarán en 2026
El Gobierno foral y la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona volverán a complementar las ayudas al transporte público del Gobierno de España.
Bizkaia aprueba un presupuesto de 1716,2 millones para 2026 con los votos de PNV y PSE-EE
La oposición cree que no es el que "necesita Bizkaia" y los grupos del Gobierno defienden su "solidez" para "seguir mejorando"
La nueva legislación vasca de vivienda entra en vigor este martes
El Parlamento Vasco aprobó el pasado 11 de diciembre una ley con medidas urgentes con el objetivo de movilizar suelos para la promoción de viviendas, aligerar los procedimientos y poner coto a los pisos turísticos.
El Gobierno Vasco pedirá vacunar a todo el ganado bovino de Euskadi frente a la dermatosis nodular
El ejecutivo realizará la demanda en la reunión de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria de este lunes argumentando la relativa cercanía de nuevos contagios en cuatro regiones francesas, muy cercanas a Euskadi.
El euríbor cerrará diciembre con una nueva subida, la quinta mensual consecutiva
Pese a este incremento, las hipotecas con revisión anual, la mayoría, seguirán abaratándose, aunque ligeramente.
Qué sube y qué baja este 2026: Guía de precios del nuevo año
El arranque de año trae consigo una actualización de los precios de productos y servicios. Algunos, como el de la energía, el transporte o los impuestos municipales, son previsibles. Reunimos los precios que sí o sí deberán afrontar las familias vascas.
Estos han sido los principales titulares en materia económica este año
Donald Trump ha puesto patas arriba las relaciones comerciales en el mundo y la competencia comercial entre Estados Unidos y China ha sido muy intensa. La zona euro ha aguantado mejor de lo esperado, pero ha sido la industria la que se ha llevado el mayor golpe.
Comienzan las labores de limpieza en la A64 tras las protestas de los agricultores contra la dermatosis nodular
Los agricultores han bloqueado la autopista durante dos semanas y el material acumulado es ingente. Según la Prefectura de los Pirineos Atlánticos, la limpieza y las reparaciones de la zona costarán un millón de euros.
Fallece Alfonso Etxeberria, secretario general de ELA entre 1976 y 1988
Fue el antecesor de José Elorrieta y "clave" para asentar sus bases organizativas, políticas y estratégicas, según el sindicato.