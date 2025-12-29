Vivienda
Entra en vigor la nueva ley vasca que pretende atajar la problemática de la vivienda en Euskadi

El Parlamento Vasco aprobó el pasado 11 de diciembre una ley con medidas urgentes con el objetivo de movilizar suelos para la promoción de viviendas, aligerar los procedimientos y poner coto a los pisos turísticos.
El precio de la vivienda nueva se incrementó un 6,5 % en Euskadi en el primer semestre de 2025 respecto al mismo periodo del año anterior y se sitúa de media en 3450 euros el metro cuadrado
Unos edificios en obras. Foto: Europa Press
Agencias | EITB

La nueva ley vasca en materia de vivienda, suelo y urbanismo aprobada el pasado 11 de diciembre en el Parlamento Vasco ha entrado en vigor este martes después de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco este lunes. 

Esta norma tiene como objetivo intervenir en el sector para movilizar suelos que facilite la promoción de viviendas, tanto libres como protegidas, especialmente para el alquiler, acelerar y aligerar los procedimientos administrativos y acotar la proliferación de los pisos de uso turístico.

Entre las principales novedades está la apertura de una horquilla para poder rebajar el porcentaje de vivienda de protección que se deberá incluir en cada nueva promoción privada de viviendas con la intención de no retraer la iniciativa de las constructoras.

Actualmente, ese porcentaje está en el 75 % y se permite que los ayuntamientos lo puedan rebajar hasta el 60 %. Habrá un mínimo del 55 % de vivienda de protección social y el 5 % restante de protección tasada.

También se da un impulso a la reserva estratégica de suelo con la cesión del 15 % de los aprovechamientos libres de cargas en las promociones a las administraciones que promuevan la construcción de vivienda.

Otra novedad es la posibilidad de que los municipios aumenten hasta un 10 % la edificabilidad sin tener que acometer modificaciones en sus planes de ordenación urbanística.

La normativa establece un mayor control sobre el mercado de alquiler y las viviendas turísticas. Desde este martes quedará suspendida automáticamente la actividad de nuevas viviendas y habitaciones de uso turístico en zonas declaradas tensionadas.

Además, se considera una infracción grave el incumplimiento de obligaciones como superar los límites de alquileres en viviendas ubicadas en una de estas zonas de mercado residencial tensionado

