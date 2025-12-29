Indarrean da etxebizitzaren arazoari irtenbideak eman asmo dizkion euskal legedi berria
Joan den abenduaren 11n, Eusko Legebiltzarrak premiazko neurriak jasotzen zituen lege-sorta bat onartu zuen, etxebizitzak sustatzeko lurzoruak mobilizatzeko, prozedurak arintzeko eta pisu turistikoei mugak jartzeko.
Joan den abenduaren 11n Eusko Legebiltzarrean onartutako etxebizitzaren, lurzoruaren eta hirigintzaren arloko euskal lege berria indarrean da, astelehenean Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta gero.
Arauaren helburua da sektorean esku hartzea, etxebizitzak —libreak zein babestuak— sustatzea erraztuko duten lurzoruak mobilizatzeko (alokairurako, nagusiki), administrazio-prozedurak bizkortzeko eta arintzeko, eta erabilera turistikoko pisuen ugaritzea mugatzeko.
Berrikuntza nagusien artean dago urkila bat irekitzea etxebizitza-sustapen pribatu berrietan sartu beharko den babestutako etxebizitzen ehunekoa jaitsi ahal izateko, eraikuntza-enpresen ekimena ez atzeratzeko xedez.
Gaur egun, ehuneko hori % 75ean dago, eta udalek % 60ra jaitsi dezakete. Gutxienez % 55 gizarte-babeseko etxebizitzak izango dira, eta gainerako % 5a, babes tasatukoak.
Lurzoruaren erreserba estrategikoari ere bultzada emango zaio, sustapenetan kargarik gabeko aprobetxamenduen % 15 lagako baitzaie etxebizitzak eraikitzea sustatuko duten administrazioei.
Horrez gain, aurrerantzean, udalerriek eraikigarritasuna % 10eraino handitu ahal izango dute, hirigintza-antolamenduko planetan aldaketarik egin behar izan gabe.
Araudiak kontrol handiagoa ezarriko du alokairu-merkatuaren eta etxebizitza turistikoen gainean. Asteartetik aurrera, automatikoki etengo da erabilera turistikoko etxebizitza eta logela berrien jarduera, tentsionatutako gune deklaratu diren herri eta hirietan.
Sustapenak ugaritzea eta tramiteak azkartzea bilatzen duen etxebizitza legearen gakoak
Eusko Legebiltzarrak etxebizitzaren arloa arautzeko hainbat premiazko neurri jasotzen dituen legea onartu du ostegun honetan, promozio berriak sustatzeko lurzoruak mobilizatzeko, prozedurak arintzeko eta pisu turistikoei mugak jartzeko helburuarekin.
