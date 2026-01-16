Varias empresas han mostrado su interés por adquirir Astore, empresa textil perteneciente a Ternua Group, según fuentes próximas a la Administración Concursal. La puja se producirá el próximo 23 de enero. De esta manera, Ternua Group se asegura la supervivencia de sus cuatro marcas.

Ternua Group presentó concurso de acreedores en el mes de junio. A las compras ya confirmadas de Loreak Mendian, Lorpen y Ternua ser sumará ahora la de Astore. Se aseguran de esta forma aproximadamente 100 empleos.

